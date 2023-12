Bắt tạm giam ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam

Theo đó, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh, ngày 06/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thế Năng (sinh năm 1959, nguyên tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam – VINAFOOD II) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 - Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Huỳnh Thế Năng

Liên quan vụ án trên, trước đó, ngày 26/10/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Trường Chinh (sinh năm 1974, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân).

Hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]