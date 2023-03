Tin tức 24h qua: Đi rút tiền, nam thanh niên phát hiện gần 100 triệu đồng rơi vãi ở cây ATM

Đi rút tiền, nam thanh niên phát hiện gần 100 triệu đồng rơi vãi ở cây ATM

Ngày 22/3, Công an phường Bắc Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) đã tổ chức trao trả số tiền 99,5 triệu đồng cho ông Phạm Văn Trí (SN 1958, ở khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) do sơ suất trong thao tác gửi tiền tại cây ATM.

Ông Phạm Văn Trí nhận lại số tiền đánh rơi mà anh Sơn nhặt dược.

Trước đó, khi đến rút tiền tại cây ATM Ngân hàng Quân đội trên đường Lê Duẩn (phường Bắc Sơn, quận Kiến An) anh Nguyễn Văn Sơn (SN 2000, ở tổ 19 phường Lãm Hà) đã phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng rơi vãi trong cabin cây ATM

Ngay sau đó, anh Sơn đã gom số tiền và mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Bắc Sơn trình báo. Tại cơ quan công an, qua kiểm đếm, tổng số tiền mà anh Sơn nhặt được là 99,5 triệu đồng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là ông Phạm Văn Trí.

Theo giải trình của ông Trí, ngày 2/3, ông Trí đến nạp tiền vào tài khoản cá nhân của ông tại cây ATM nêu trên, nhưng do sơ suất, ông chưa hoàn tất giao dịch thành công số tiền 99,5 triệu đồng mà đã ra về.

Công an triệu tập ca sỹ Vy Oanh

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã gửi giấy triệu tập đối với Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, ca sĩ Vy Oanh).

Đây là động thái của cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn tố bà Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng (mẹ ông Tuấn).

Ca sỹ Vy Oanh cho rằng ông Tuấn không thể đứng ra thay mẹ mình tố giác trong trường hợp này. Ảnh: PLO

Theo như giấy triệu tập thì đúng 9 giờ sáng nay (24/3), ca sỹ Vy Oanh sẽ có buổi làm việc tại cơ quan điều tra.

Trao đổi với PV, ca sỹ Vy Oanh cho biết, mình không hề quen biết với ông Tuấn - người xưng là con bà Phương Hằng. “Tôi là người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín bởi hành vi vi phạm pháp luật do bà Phương Hằng thực hiện” - ca sỹ Vy Oanh nói.

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng, nếu bà Phương Hằng xác định cô có hành vi như ông Tuấn tố giác thì chính bà Hằng sẽ có đơn tố giác tội phạm hoặc có ý kiến tại cơ quan điều tra. Ông Tuấn không thể thay mặt bà Hằng tố giác trong trường hợp này.

Trước đó, ông Tuấn đã gửi đơn tố giác đối với 35 người như bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Trần Văn Sỹ, ca sỹ Vy Oanh…

Tặng bóng bay khiến hàng chục học sinh ngộ độc, 4 người bị tạm giữ

Liên quan đến vụ hơn 30 học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ trước cổng trường, sáng 24/3, thông tin từ Công an huyện Krông Ana cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 người phát bóng bay để làm rõ vụ việc.

Theo Công an huyện Krông Ana, trong số 4 người đang được tạm giữ thì có 3 nam, 1 nữ. Trong đó 2 người có quốc tịch nước ngoài, 2 người còn lại quốc tịch Việt Nam.

Số học sinh bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, một số học sinh bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện các em cho biết, trên bóng bay được số người lạ này phát có một loại chất bột màu trắng. Sau khi học sinh nhận bóng đưa vào lớp thổi lên thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nôn ói, chóng mặt, đau đầu, khó thở…

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã liên hệ với ngành y tế lấy mẫu chất màu trắng trên bóng bay đi xét nghiệm và cho kết quả âm tính với ma tuý.

Theo hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, trong số 17 em phải nhập viện cấp cứu, điều trị thì đến sáng nay (24/3) có 14 em sức khoẻ ổn định nên đã được xuất viện, còn 3 em đang được theo dõi và dự kiến xuất viện trong chiều nay.

Thông tin bất ngờ vụ tố cáo hiệu trưởng điều giáo viên đi tiếp rượu khách VIP

Ngày 24/3, ông Phạm Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Kết luận số 234/KL-UBND ngày 2/12/2022.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan có hàng loạt vi phạm

Trước đó, Kết luận số 234/KL-UBND ngày 2/12/2022 khẳng định bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đã điều giáo viên đi uống rượu bia tại các đơn vị như: Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên; Đồn Biên phòng 11, 12; Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ; Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’Răng; Công an tỉnh trong và ngoài giờ hành chính.

Tuy nhiên, Quyết định số 108/QĐ-UBND của UBND huyện Tuy Đức cho biết đã xác minh lại và làm việc với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung trên.

Theo đó, đối với người tố cáo, dù cung cấp một số thông tin, tin nhắn, hình ảnh nhưng không đủ cơ sở để chứng minh nội dung tố cáo nêu trên.

Đối với người bị tố cáo - bà Đỗ Thị Oanh thừa nhận có rủ một số giáo viên đi uống rượu, bia, người nào không đi thì thôi. Bà Oanh xác nhận không có việc chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các bữa tiệc, trong và ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật.

Ngoài ra, qua xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và làm việc, huyện Tuy Đức nhận thấy không có việc bà Oanh và các giáo viên uống rượu, tiếp khách trong "các bữa tiệc của Công an tỉnh".

Cũng qua xác minh, bà Đỗ Thị Oanh và một số giáo viên có dự bữa cơm sau các dịp sơ kết, tổng kết, tổ chức sự kiện của một số doanh nghiệp. Thời gian tổ chức dùng cơm là ngoài giờ hành chính, sau khi kết thúc hội nghị.

Đối với các đồn biên phòng và đơn vị hải quan, qua xác minh cho thấy, bà Oanh và một số giáo viên có đi với đoàn của UBND xã Quảng Trực dự bữa cơm tất niên và nhân dịp thành lập ngành. Thời gian tổ chức dùng cơm là ngoài giờ hành chính.

Từ đó, UBND huyện Tuy Đức kết luận, nội dung tố cáo bà Oanh chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong và ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật trong các bữa tiệc của Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên; Đồn Biên phòng 11, 12; Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ; Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’Răng; Công an tỉnh là không đúng(!).

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-i-rut-tien-nam-thanh-nien-phat-hien-gan-100-trieu-ong...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-i-rut-tien-nam-thanh-nien-phat-hien-gan-100-trieu-ong-roi-vai-o-cay-atm-a599609.html