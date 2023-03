Tin tức 24h qua: Đề nghị truy tố cán bộ Sở giao thông say xỉn, điều khiển xe Audi tông chết 3 người

Đề nghị truy tố cán bộ Sở giao thông say xỉn, điều khiển xe Audi tông chết 3 người

Thịnh tại cơ quan điều tra.

Ngày 15/3, Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Thịnh (36 tuổi, ở TP Bắc Giang) về tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Thịnh là người đã điều khiển chiếc Audi, gây tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong hồi tháng 6/2022. Thời điểm gây ra vụ tai nạn, Thịnh là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang.

Trước đó, 23h32 đêm 2/6, Nguyễn Đức Thịnh điều khiển xe ô tô Audi mang BKS 98A-499.44 lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ.

Khi đi đến đường Ngô Văn Cảnh, xe Audi đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1974, ở Bắc Giang) điều khiển chở theo vợ và con gái. Vụ tai nạn khiến anh H. cùng vợ và con gái tử vong tại chỗ. Cả xe máy và ô tô đều hư hỏng nặng.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, qua kiểm tra nồng độ cồn, Thịnh có kết quả 0,604mg/lít khí thở.

Bắt Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra về hành vi nhận hối lộ

Nguồn tin của phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, được biết, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị C03 - Bộ Công an khởi tố, bắt giam về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố hình sự, ngày 10/3, C03 ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can Ánh.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh được cho là có liên quan đến sai phạm trong quá trình chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại một dự án du lịch tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nghỉ hưu

Tại buổi lễ, đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định, tặng hoa Thiếu tướng Đào Thanh Hải.

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội tổ chức trao quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Đào Thanh Hải – nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Đào Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và phụ trách các lĩnh vực công tác cảnh sát, công tác xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần của đơn vị.

Ngoài công tác chuyên môn, ông còn là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tạm giữ 6 chiếc xe liên quan vụ dàn người đẹp ngồi xe Jeep cắm cờ nước ngoài, tài xế mặc rằn ri

Các xe Jeep chở các người đẹp gây xôn xao dư luận

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ 6 chiếc xe Jeep xuất hiện trong một hoạt động tại Lễ hội áo dài Hoa cúc biển, tổ chức ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Cơ quan chức năng xác định các phương tiện đã vi phạm các lỗi: Chở quá số người quy định, xe hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông, không đầy đủ các giấy tờ liên quan… Vì vậy, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển, chủ phương tiện vi phạm, đồng thời lập biên bản, ra quyết định tạm giữ 6 ô tô.

Trước đó, ngày 12/3, một số tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh về một đoàn xe "lạ" được cho là "hộ tống" dàn thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp dạo phố.

Các hình ảnh đăng tải cảnh nhiều người đẹp mặc quần đen, áo phông trắng đứng trên xe Jeep có treo cờ nước ngoài, bên cạnh các xe Jeep nói trên có dàn môtô "khủng" hộ tống. Điều khiển xe Jeep là những người đàn ông mặc trang phục rằn ri.

Khi hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.

