Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nghỉ hưu

Tại buổi lễ, đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định, tặng hoa Thiếu tướng Đào Thanh Hải.

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội tổ chức trao quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Đào Thanh Hải – nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội mong muốn, với tình cảm và trách nhiệm với Công an Thành phố, Thiếu tướng Đào Thanh Hải sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng công an và bảo đảm an ninh, trật tự của Thủ đô.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã đồng hành, hiệp lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân tin cậy giao cho và bày tỏ, sau khi trở về sinh hoạt tại nơi cư trú, sẽ tiếp tục rèn luyện, là tấm gương trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải sinh năm 1962, quê xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ông có gần 44 năm cống hiến liên tục trong lực lượng Công an nhân dân; trưởng thành từ chiến sĩ cảnh sát hình sự của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, sau đó kinh qua các vị trí lãnh đạo như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng CSHS, Trưởng Công an quận Thanh Xuân.

Từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Đào Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và phụ trách các lĩnh vực công tác cảnh sát, công tác xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần của đơn vị.

Ngoài công tác chuyên môn, ông còn là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong quá trình công tác, ông không ngừng phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, đóng góp cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng...

Với những đóng góp đó, Thiếu tướng Đào Thanh Hải được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố Hà Nội và các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nguồn: https://tienphong.vn/thieu-tuong-dao-thanh-hai-pho-giam-doc-cong-an-tp-ha-noi-nghi-huu-post15177...Nguồn: https://tienphong.vn/thieu-tuong-dao-thanh-hai-pho-giam-doc-cong-an-tp-ha-noi-nghi-huu-post1517722.tpo