Tin tức 24h qua: Đầu năm 2023 sẽ có nhiều ngày rét đậm, rét hại

Đầu năm 2023 sẽ có nhiều ngày rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sang những tháng đầu năm 2023 (từ tháng 1-3/2023), thời tiết vẫn tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina (pha lạnh). Do đó, trong khoảng thời gian này, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn trong các tháng 1-2/2023.

Rét đậm, rét hại xuất hiện nhiều ngày ở miền Bắc những tháng đầu năm 2023. Ảnh minh họa

Cũng do ảnh hưởng của La Nina, từ nay đến tháng 3/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 1 hoặc 2 xoáy thuận nhiệt đới và tập trung ở khu vực Nam Biển Đông, không ngoại trừ khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam nước ta.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 1-3/2023 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN; riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN và tháng 2/2023 khu vực Bắc Bộ cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN.

Tòa nhà "đẹp nhứt Cà Mau" bị tạm dừng thi công

Chiều 22/12, lãnh đạo UBND xã Tân Thành (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đã yêu cầu ông H.A.T. (ngụ xã Tân Thành) tạm dừng thi công công trình tòa nhà trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra bước đầu, tòa nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hình ảnh về toà nhà được đăng tải trên mạng xã hội được cho là "đẹp nhứt Cà Mau luôn rồi". Ảnh: FB H.T.

Mấy ngày trước đó, Facebook H.T. đã đăng một số hình ảnh về quá trình xây dựng tòa nhà này, nhận được nhiều lượt like và bình luận.

Có bình luận cho rằng đây là tòa nhà “nhứt Cà Mau luôn rồi”, có bình luận "trên cả tuyệt vời" và thậm chí có bình luận "công trình xây dựng trái phép".

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai thưởng Tết 300 triệu đồng/người

Ngày 23-12, thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh đã có gần 1.400 doanh nghiệp báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, thưởng Tết cao nhất là một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mức thưởng hơn 300 triệu đồng/người.

Đối với loại hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng Tết cao nhất hơn 32 triệu đồng/người, thấp nhất là 5 triệu đồng/người, trung bình 8,5 triệu đồng/người.

Đến nay đã có gần 1.400 doanh nghiệp công bố thưởng Tết

Riêng loại hình doanh nghiệp có cổ phần, góp vốn chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 16 triệu đồng/người, thấp nhất 2,2 triệu đồng/người, trung bình 5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng/người, còn trung bình 5 triệu đồng/người.

Hiện vẫn còn hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa đưa ra mức thưởng Tết Nguyên đán 2023. Nhiều doanh nghiệp cho biết dù khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng vẫn cố gắng thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản cho người lao động.

Tài xế xe dịch vụ ở Đà Lạt chửi, ném đồ của du khách

Liên quan đến clip tài xế chửi mắng khách du lịch lan truyền trên mạng xã hội, chiều ngày 23/12, lãnh đạo Phòng Văn hóa - thông tin thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã mời tài xế Phạm Văn Công làm việc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, cơ quan này đã đề nghị Công an thành phố Đà Lạt vào cuộc truy tìm biển số xe và mời tài xế đến làm việc, xử lý đúng hành vi vi phạm.

Vị lãnh đạo ngành văn hóa thành phố Đà Lạt cũng cho hay đã có thư xin lỗi nữ du khách ngụ quận Tân Bình, TP.HCM.

Tài xế vứt đồ, đá văng va li của nữ du khách. Ảnh: Cắt từ clip

Cùng với với động thái trên, Phòng sẽ kiến nghị UBND thành phố Đà Lạt có công văn gửi đến hãng taxi hủy hợp đồng đối với tài xế có hành động thiếu văn minh, lịch sự trong giao tiếp.

Trước đó clip 6 phút 9 giây ghi lại cảnh một tài xế xe dịch vụ BKS: 49A-33... có những hành động và lời nói tục tĩu với nữ du khách. Thậm chí, tài xế này còn vứt đồ đạc của các du khách xuống đất và trúng đầu một nữ du khách trong nhóm.

Chưa rõ nguyên nhân khiến tài xế taxi có hành động như vậy nhưng việc chửi bới, ném đồ vào người du khách đã khiến dư luận rất bức xúc.

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị đâm tử vong

Ngày 23/12, đại diện lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương phối hợp, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm ở phố Tràng Thi.

Tang vật vụ án

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 23/12, tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Phạm Minh Cường (31 tuổi, cấp bậc thượng úy, cũng là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm) cầm dao bầu đến trụ sở công an.

Tại đây, khi phát hiện Trung tá N.T.C, Đội trưởng Phòng chống tội phạm về ma tuý, Công an quận Hoàn Kiếm - thì Cường đã dùng dao đâm 1 nhát vào lưng nạn nhân. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trung tá C. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thượng nặng nên đã tử vong.

Về phía hung thủ, sau khi gây án đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đangg được điều tra, làm rõ.

