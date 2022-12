Tin tức 24h qua: Miền Bắc sắp đón rét đậm, có nơi dưới 0 độ C, khả năng xuất hiện băng giá

Miền Bắc sắp đón rét đậm, có nơi dưới 0 độ C, khả năng xuất hiện băng giá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/12), một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng trưa chiều 16/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Miền Bắc khả năng xuất hiện băng giá, sương muối trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh minh họa

Từ ngày 17/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông 2022 ở miền Bắc. Bên cạnh đó, đợt không khí lạnh lần này có tính chất khô nên ở Bắc Bộ ban ngày có nắng, cảm giác rét buốt sẽ xuất hiện vào đêm và sáng sớm.

Từ ngày 17-23/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét; riêng ngày 18-19/12 khu vực Bắc Bộ có khả năng rét hại. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội dự báo tình hình thưởng Tết của người lao động

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hôm nay (15/12), Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố Hà Nội đã có thông tin về dự báo tình hình tiền lương, thưởng Tết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Dự báo tiền thưởng Tết của một số ngành nghề ở Hà Nội giảm so với năm trước (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội dự báo tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng khoảng từ 6 – 7% so với năm 2021.

Về vấn đề thưởng, theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm, giảm chỗ làm việc.

Do vậy, Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội dự báo tiền thưởng Tết của người lao động trong một số ngành nghề bị tác động sẽ giảm hơn so với năm 2021. Trong đó, mức giảm sâu thuộc về các ngành nghề may, da giày, điện tử, chế biến gỗ.

Tuyên án nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua

Chiều 15/12, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án đối với bị cáo Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) về 3 tội danh. Linh là bị cáo trong vụ dùng chất độc xyanua đầu độc cha ruột là ông T.H.Đ. (SN 1968). Thời điểm gây án, Linh đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP HCM.

HĐXX quyết định tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù tội "Hủy hoại tài sản", 3 năm tù tội "Mua bán trái phép chất độc". Tổng hợp mức án dành cho bị cáo Linh là chung thân.

Bị cáo Tống Thị Tùng Linh được đưa trở lại trại giam sau khi nghe HĐXX tuyên án

Cùng liên quan trong vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, ngụ TP HCM) 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất độc". Thư là người đã bán chất độc xyanua cho Linh.

Trước đó, ngày 9/12 TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xử sơ thẩm, đại diện VKSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên Tống Thị Tùng Linh mức án tử hình về tội "Giết người" và 3-4 năm tù giam về tội "Hủy hoại tài sản".

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày nên Linh có ý định giết cha ruột của mình là ông T.H.Đ. Ngày 18/1/2022, Linh mua xyanua với giá 500.000 đồng/kg. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Linh lấy xyanua cho vào 3 chai nhựa chứa nước uống bỏ vào ngăn mát tủ lạnh với mục đích để cho ông Đ. uống. Khoảng 5 phút sau, ông Đ. lấy chai nước chứa xyanua uống và tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, làm việc với cơ quan điều tra Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hỏa hoạn ở trang trại, gần 1.300 con lợn chết cháy

Ngày 15/12, thông tin từ UBND xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy vụ cháy ở trang trại nuôi lợn khiến hơn 1.000 con lợn chết.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 14/12, trang trại nuôi lợn của chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm Dạ Sơn, xã Đô Thành bất ngờ bốc cháy. Lửa lan nhanh khiến hàng ngàn con lợn bị chết cháy nằm la liệt.

Lợn bị chết cháy nằm la liệt trong trang trại. Ảnh: Gia đình cung cấp

Được biết, trang trại lợn của vợ chồng chị Tuyết vừa mới đầu tư xây dựng được 2 năm nay. Thời điểm xảy ra cháy, trang trại đang nuôi 600 con lợn nặng khoảng 20 kg/con và gần 700 con lợn trọng lượng 45-50 kg/con.

Chủ trang trại cho biết vụ cháy khiến toàn bộ số lợn chết, nhiều tài sản bị lửa thiêu, ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.

