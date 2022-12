Hà Nội: Trung tá công an bị đâm ở trụ sở đã tử vong do vết thương nặng

Ngày 23/12, đại diện lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương phối hợp, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm ở phố Tràng Thi.

Tang vật vụ án

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 23/12, tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Phạm Minh Cường (31 tuổi, cấp bậc thượng úy, cũng là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm) cầm dao bầu đến trụ sở công an.

Tại đây, khi phát hiện Trung tá C. - thì Cường đã dùng dao đâm 1 nhát vào lưng nạn nhân. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trung tá C. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thượng nặng nên đã tử vong.

Về phía hung thủ, sau khi gây án đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đangg được điều tra, làm rõ.

