Lời khai cha ruột đánh bé 9 tháng tuổi tử vong ở Tây Ninh

Ngày 3-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Điều đau lòng nạn nhân trong vụ án là bé gái T.T.C.V. (9 tháng tuổi), con ruột của Duy.

Trần Lập Duy tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Duy khai người vợ bỏ nhà đi sau khi sinh bé V. được 2,5 tháng tuổi. Duy ở một mình nuôi bé V. khôn lớn. Do buồn chán, Duy thường hay uống rượu một mình.

Trưa 2-5, Duy mua rượu về nhà tiếp tục uống. Khoảng 15 giờ, bé V. thức dậy thì được Duy tắm rửa và pha sữa cho uống. Bé V. sau đó quấy khóc nên Duy dùng tay tát và đấm vào mặt. Khi thấy bé V. nằm bất động và sùi bọt mép, Duy liền gọi điện nói cho cha ruột biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thành Long nhanh chóng đến hiện trường cùng gia đình đưa bé V. đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Duy đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Châu Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Qua điều tra, công an xác định cháu V. tử vong do chấn thương sọ não.

