Vụ đột kích vũ trường Hoàng Gia: Hơn 150 người dương tính với ma túy

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào hồi 23 giờ 45 phút ngày 19-11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng của Công an TP Hải Phòng bất ngờ đột kích vào vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club, địa chỉ 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền).

Hơn 153 đối tượng trong vũ trường Hoàng Gia dương tính với ma túy

Thời điểm lực lượng công an ập vào vũ trường có 386 người (trong đó có 78 người là nhân viên), nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, khám xét, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều chất nghi là ma túy và tang vật có liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép ma túy; bình, bóng chứa khí N2O ("khí cười")… trong vũ trường. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 153 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Vũ trường Hoàng Gia thuộc Công ty TNHH Vui chơi giải trí Hoàng Gia, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22-10-2008; Giấy phép kinh doanh vũ trường số 01/NQ ngày 8-5-2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng; Giấy ủy quyền số 132/UQ-CVH ngày 3-6-2015 giữa Cung văn hóa LĐHN Việt Tiệp và Công ty TNHH Vui chơi giải trí Hoàng Gia.

Lực lượng Công an TP Hải Phòng kiểm tra Vũ trường Hoàng Gia

Căn cứ vào tài liệu ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 24 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, sau khi vũ trường New MDM Club bị bà hỏa thiêu rụi vào ngày 13-7-2022, Hoàng Gia hiện là vũ trường lớn nhất tại TP Hải Phòng, được "dân chơi" đất Cảng và nhiều tỉnh lân cận lựa chọn là điểm đến.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay trước khi bị đột kích, ngày 28-10, vũ trường Hoàng Gia đã bị đình chỉ hoạt động với lý do nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục và có nguy cơ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, vũ trường này không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động cho đến lúc bị lực lượng công an "đột kích" tối ngày 19-11..

Hiện, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo các lực lượng điều tra mở rộng làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

