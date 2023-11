Tin tức 24h qua: Cô gái có nồng độ cồn kịch khung khi vừa nhận lương

Cô gái có nồng độ cồn kịch khung khi vừa nhận lương

Khuya 15/11 - rạng sáng 16/11, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an TP. Thủ Đức, thành lập tổ chuyên đề tổng kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lương Định Của - Mai Chí Thọ (phường An Phú, TP. Thủ Đức).

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ đo nồng độ cồn hàng trăm tài xế xe máy lẫn ô tô, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 trường hợp (tất cả đều là lái xe máy) có nồng độ cồn trong hơi thở.

Đáng chú ý, có trường hợp trường hợp là một phụ nữ lái xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt 0,4 mg/l.

CSGT phát hiện người phụ nữ chạy xe trong tình trạng nồng độ cồn lên tới 0,467 mg/l khí thở.

Cụ thể, vào lúc 22h41, nghi vấn một người phụ nữ chạy xe máy mang BKS 79C1-517.xx đã dùng rượu bia, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe và đề nghị đo nồng độ cồn. Sau nhiều lần ngậm ống, người này mới thổi theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Máy đo hiện lên con số 0,467mg/l, tức nồng độ cồn đã vượt mức kịch khung.

Làm việc với CSGT, người phụ nữ khai tên L.T.M.B (ngụ phường Cát Lái, TP. Thủ Đức). Chị B. cũng trình bày thêm, do vừa nhận lương nên chị cùng các đồng nghiệp ở công ty có bữa tiệc và đã uống 2 lon bia. Vì nhà gần nên chị cố gắng lái xe máy về theo đường Lương Định Của, vừa tới giao lộ với đường Mai Chí Thọ thì bị CSGT xử lý.

Nhân viên bảo vệ cửa hàng trang sức đã tử vong sau khi bị nữ tài xế lùi xe trúng

Ngày 16/11, lãnh đạo UBND phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết nhân viên bảo vệ trong vụ nữ tài xế lùi xe tông thẳng vào cửa hàng trang sức xảy ra trên địa bàn vào chiều 15/11 đã không qua khỏi.

Trước đó, vào 14h15 ngày 15/11, nữ tài xế Nguyễn Mai A điều khiển ô tô nhãn hiệu KIA khi lùi xe đã bất ngờ lao từ phía bên kia đường, phi lên vỉa hè, đâm vào 1 chiếc xe máy đang được dựng tại đây.

Sau đó, ô tô này tiếp tục lao theo hướng lùi và đâm thẳng vào cửa hàng trang sức NEWGATE (số 107 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất) sâu vào 3m mới dừng lại.

Chiếc xe gây tai nạn và hiện trường vụ việc.

Thời điểm này, ông Lê Văn H. (SN 1960; trú phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là nhân viên bảo vệ đang ngồi ở phía trước cửa hàng vội đứng dậy, chạy lùi vào trong để tránh, nhưng bị đâm kẹt trong gầm ô tô.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT-TT Công an quận Ngô Quyền đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Cầu Đất và người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến đêm cùng ngày, nạn nhân Lê Văn H. đã tử vong.

Giám đốc một công ty ở Đồng Nai bị bắt vì liên quan đến đăng kiểm

Ngày 16/11, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường - Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa (60.01S) về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố với bị can Nguyễn Sơn Hải

Cùng tội danh trên, ông Nguyễn Sơn Hải (45 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.02S) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, hồi tháng 5/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng - Giám đốc trung tâm trên về tội nhận hối lộ

"Bác sĩ Hà Duy Thọ" không công tác tại Bệnh viện Việt Đức như quảng cáo

Ngày 16/11, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho hay, đã rà soát hồ sơ nhân sự của toàn viện trong nhiều năm và không thấy trường hợp "Bác sĩ Hà Duy Thọ" thuộc bệnh viện, không có hồ sơ.

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng quận Phú Nhuận vừa kiểm tra đột xuất tại cơ sở khám, chữa bệnh của người tự xưng là "bác sĩ Hà Duy Thọ" và bà Đặng Thị Tuyết Thu (vợ ông Thọ) trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Ông Thọ là người khá nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và Tiktok, được biết đến với tên gọi "bác sĩ Hà Duy Thọ".

Kênh Youtube có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" giới thiệu ông từng công tác tại nhiều bệnh viện như Bạch Mai, Việt Đức. Ảnh chụp màn hình ngày 16/11

Trước khi bị Sở Y tế TP HCM kiểm tra và bắt quả tang khám chữa bệnh không phép, ông Thọ đăng tải nhiều clip trên Facebook và Tiktok với nội dung được cho là thiếu căn cứ về dinh dưỡng hay điều trị ung thư.

Trên Youtube, một kênh có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" với hàng ngàn người đăng ký theo dõi, đăng tải nhiều clip ngắn giới thiệu ông này là "chuyên gia dinh dưỡng và thực dưỡng, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1996, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Hà Nam".

Dâm ô bé 5 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn bị bắt

Tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn hôm nay, 16/11, cho biết, Cơ quan CSĐT thành phố Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chu Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ông Hải 46 tuổi bị tình nghi có hành vi dâm ô với cháu N, 5 tuổi, ngụ thành phố Lạng Sơn.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, bị can khai nhận: Trưa 11/11, sau khi hát karaoke trên đường Trần Quang Khải, Hải đi ra khuôn viên phía sau thì thấy cháu N đang chơi ở sân. Hải đã rủ cháu bé vào một phòng trong khu karaoke và thực hiện hành vi dâm ô.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT thành phố Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.

