Nóng trong tuần: Bắt quả tang người mẫu, hot tiktoker bán dâm giá ngàn đô

Bắt quả tang người mẫu, hot tiktoker bán dâm giá ngàn đô

Ngày 3/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá một ổ nhóm mua bán dâm.

Theo Bộ Công an, ngày 24/10, tổ công tác do Bộ Công an chủ trì đã bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm. Những người bán dâm được xác định là V.T.T. (người mẫu, hot tiktoker), H.P.T.H. (người mẫu, hot facebooker) và L.H.P (người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp Châu Á).

Ngoài ra, cảnh sát cũng ngăn chặn một cặp nam nữ đã làm xong thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Singapore mua bán dâm với hình thức đi du lịch nước ngoài, người bán dâm được xác định là T.T.L (ca sĩ).

Liên quan đến vụ việc trên, Bộ Công an cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận (33 tuổi) chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân (stylist), Phạm Đỗ Nhật Duy (38 tuổi), cùng ở TP Hồ Chí Minh và Lê Thị Thu Thảo (38 tuổi, ở Kiên Giang) về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo Bộ Công an, Thuận, Duy và Thảo đã môi giới cho nhiều gái bán dâm trong đó có các ca sĩ, người mẫu, hot tiktoker trong sự việc xảy ra hôm 24/10 kể trên. Mức giá mua bán dâm có thể lên đến hàng nghìn USD/tour, tùy vào thời gian, địa điểm mua bán dâm ở trong hay ngoài nước.

Hai thiếu niên tử vong trong cuộc hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Nội

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn huyện Đông Anh.

Trước đó, khoảng 7h00 ngày 22/10, Công an xã Đông Hội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 xác chết tại mương nước trên địa bàn thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là V.T.P và Đ.B.M (cùng SN 2008, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an xã Đông Hội đã triệu tập các đối tượng liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20h45 ngày 20/10, do có mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên của 2 nhóm thanh niên, nên 2 nhóm đã hẹn nhau 21h ngày 21/10, ra sau trường THCS Ngô Quyền để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình khiêu khích, rượt đuổi nhau trên các tuyến đường, xe của 2 nạn nhân P và M bị 5 xe nhóm đối thủ đuổi theo. Đến khoảng 6h30 ngày 22/10, một người dân tại xã Đông Hội phát hiện 1 xe mô tô đổ nằm sát miệng cống, bên cạnh là 2 tử thi trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi đuổi theo nhóm của nạn nhân P, M. Trong số 34 đối tượng tham gia đuổi đánh nhau, có 9 đối tượng từ 16 tuổi trở lên, còn lại dưới 16 tuổi.

Cô gái xinh đẹp gây ra hàng loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới

Cơ quan CSĐT huyện Đan Phượng, Hà Nội đã khởi tố bị can với Hoàng Thị Khánh Linh, người gây ra nhiều vụ trộm tiền mừng đám cưới trên địa bàn.

Các quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT huyện Đan Phượng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn hôm 31/10. Bị can Linh bị tạm giam 3 tháng, để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Việc khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Khánh Linh là kết quả của quá trình điều tra ban đầu, được thực hiện trong 6 ngày, từ thời điểm Linh bị bắt quả tang đang trộm tiền mừng tại một đám cưới ở xã Liên Trung, hôm 25/10. Bước đầu đã xác định Linh liên quan tổng cộng 5 vụ trộm tiền mừng đám cưới, xảy ra trên địa bàn huyện Đan Phượng từ tháng 9 đến nay.

Các điều tra viên đang tiếp tục xác minh, làm việc với các gia đình bị hại, làm rõ chi tiết số tiền mà Linh đã trộm cắp tại các đám cưới. Đây là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm hình sự với bị can về tội danh trộm cắp.

Gửi ảnh, clip “nóng” đến chồng sắp cưới của nạn nhân để tống tiền

Chiều 2/11, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Aly Anh Nam (SN 2001; ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền tiêu xài nên Nam đã lập tài khoản Facebook tên "Bùi Tú" rồi tìm các cô gái cần vay tiền. Khi "con mồi cắn câu", Nam dùng tài khoản Zalo tên "Ha Mm" để nhắn tin, yêu cầu các cô gái này gửi ảnh, clip khỏa thân để làm hồ sơ vay.

Sau khi nhận được ảnh, clip "nóng", Nam tìm lý do không làm hồ sơ vay được, buộc họ phải chuyển tiền để được xóa hình ảnh, clip đó. Nếu không, Nam sẽ phát tán lên các trang mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè, người thân.

Điển hình như trường hợp của chị H.T.H.N. (ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Sau khi nhận được ảnh, clip "nóng", Nam nói hồ sơ N. thiếu CCCD nên không làm được. Nếu muốn hoàn tất thủ tục vay tiền thì phải gặp trực tiếp hoặc gọi video qua ứng dụng Zalo để Nam quay video khỏa thân của N. nhưng N. không đồng ý và nói không vay tiền nữa. Lúc này, Nam nhắn tin bảo N. phải trả phí 2,86 triệu đồng, nếu không Nam sẽ gửi các hình ảnh, clip khỏa thân của N. lên các trang mạng và người thân. Vài hôm sau, thấy N. chưa chuyển tiền, Nam đã gửi hình ảnh, clip "nóng" đến tài khoản của người thân và chồng sắp cưới của N.

Sau đó, N. đồng ý hẹn Nam đến một khách sạn ở TP Quy Nhơn để trả tiền phí và thực hiện quay clip như yêu cầu của Nam để đối tượng không tung lên mạng xã hội. Khi Nam đến khách sạn để gặp N. thì bị Công an TP Quy Nhơn bắt giữ.

Chồng dùng điếu cày hành hung vợ vì không cho dùng điện thoại

Tối 31/10, lãnh đạo UBND xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 31/10, người dân phát hiện anh Triệu Chòi Suẩn (tên thường gọi Triệu Tài Thuật, sinh năm 1979, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Thị L. nên đã đưa vợ ra sau nhà hành hung.

Tại đây, Suẩn đã dùng điếu cày, gậy gỗ (dài khoảng 1m) đánh vào vùng đầu và mặt vợ khiến nạn nhân bị thương tích.

Đối tượng Triệu Chòi Suẩn.

Phát hiện vụ việc người dân đã can ngăn, khống chế được đối tượng và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Phong Minh. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trong lúc đưa đi cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu, do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên Suẩn đã đánh vợ gây thương tích dẫn đến tử vong.

