Tin tức 24h qua: Chưa quyết định được "số phận" của "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau"

Chưa quyết định được "số phận" của "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau"

Liên quan đến vụ vi phạm xây dựng của "toà nhà đẹp nhất Cà Mau", ngày 14/4, lãnh đạo UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, đến nay vẫn chưa chốt được phương án cưỡng chế căn nhà của ông Hồ An Tập ở phường Tân Thành. Thành phố dự kiến trong tuần sau sẽ mời các sở, ngành của tỉnh làm việc để trao đổi phương án.

Đối với việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thiếu kiểm tra, chậm xử lý công trình xây dựng không đúng quy định trên phần đất nuôi trồng thủy sản của ông Tập, vị này cho biết, Phòng Nội vụ thành phố Cà Mau chưa làm xong công tác tham mưu nên chưa thể xử lý.

Căn nhà của ông Hồ An Tập

Trước đó, tài khoản facebook Ho Tap liên tục đăng tải hình ảnh, livestream quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là "đẹp nhất tỉnh Cà Mau".

Tuy nhiên, qua kiểm tra, công trình này xây dựng vi phạm trên đất nuôi trồng thủy sản. Cả 2 thửa đất này không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn, do không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Con gái sát hại mẹ kế ở Bình Dương

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Mỹ Chung (SN 1986, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Nghi phạm Nguyễn Thị Mỹ Chung

Theo điều tra, khoảng 8h cùng ngày, Chung ra tay sát hại mẹ kế là bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1964, HKTT ĐăkLăk) tại một nhà trọ trên đường D9, khu 1, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một). Sau khi gây án, Chung gọi điện thoại báo cho bố mình biết rồi gọi điện thoại báo công an.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an cử lực lượng đến hiện trường thì phát hiện bà Nguyễn Thị Nguyệt đã tử vong bên cạnh là Nguyễn Thị Mỹ Chung cũng đang ở trong phòng trọ.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường, tử thi đồng thời làm việc với nghi can Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Sập cầu ở Lai Châu, 3 người thương vong

Ngày 14/4, thông tin từ UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khi tháo dỡ cầu tạm để vào thi công công trình thuỷ điện khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/4, một nhóm người tiến hành tháo dỡ cầu tạm Thủy điện Nậm Củm tại địa bàn xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trong lúc tháo dỡ, khi máy xúc đi trên cầu khiến cầu tạm sập xuống lòng suối Nậm Củm.

Vụ tai nạn khiến ông Mào Văn S. (SN 1979, trú tại bản Giẳng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu), là lao động làm thuê thời vụ tử vong tại chỗ, 2 người bị thương (gồm lái máy xúc và một lao động).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Công an Cần Thơ thông tin vụ 2 cán bộ trại tạm giam bị khởi tố

Chiều 14/4, tại họp báo định kỳ thành phố Cần Thơ quý I/2023, trả lời câu hỏi của PV về hai cựu cán bộ Trại giam Long Tuyền vừa bị khởi tố, đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, qua công tác thanh tra, Công an thành phố đã phát hiện cán bộ trại tạm giam có dấu hiệu sai phạm.

Cụ thể, hai cán bộ này vi phạm về quy định trong giam giữ, lạm quyền trong thi hành công vụ… Sau đó, Công an thành phố đã chủ động bàn bạc trao đổi với Viện KSND thành phố để điều tra, làm rõ và xử lý.

Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc đốc Công an thành phố Cần Thơ thông tin về vụ việc tại buổi họp cơ quan báo đài định kỳ quý 1/2023. Ảnh: Nhật Huy.

Theo đại tá Lập, do hai trường hợp này thuộc thẩm quyền của Viện KSND tối cao nên ngày 12/4 vừa qua, cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, lúc bị bắt là nguyên Đội trưởng đội Quản giáo.

Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Đạt, cấp bậc thượng úy, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam, với tội danh lạm quyền trong thi hành công vụ được quy định tại khoản 2, điều 357 Bộ Luật hình sự.

