Tin tức 24h qua: Chơi golf giữa lệnh cấm, Giám đốc Sở Du lịch bị miễn nhiệm chức vụ

Thứ Sáu, ngày 10/09/2021 20:16 PM (GMT+7)

Học trực tuyến trên máy tính, bé trai bị điện giật tử vong; Chơi golf giữa lệnh cấm, Giám đốc Sở Du lịch bị miễn nhiệm chức vụ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chơi golf giữa lệnh cấm, Giám đốc Sở Du lịch bị miễn nhiệm chức vụ

Đến thời điểm này, Sở Nội vụ Bình Định vẫn chưa bố trí công tác khác cho ông Nguyễn Văn Dũng, người vừa bị UBND tỉnh Bình Định kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở Du lịch vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở Du lịch, ông Nguyễn Văn Dũng hiện giờ là công chức, chuyên viên bình thường, do Sở Nội vụ quản lý.

Ông Nguyễn Văn Dũng khi còn đương chức Giám đốc Sở Du lịch Bình Định

Nguồn tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cho biết dù bị mất chức và không được tái bổ nhiệm các chức vụ khác theo quy định, nhưng sau này ông Nguyễn Văn Dũng vẫn được gọi là nguyên Giám đốc Sở Du lịch.

Trước đó, ngày 3/8, chị T.T.Q, nữ nhân viên của một sân golf ở TP Quy Nhơn, được xác định mắc COVID-19 Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy có nhiều người tiếp xúc gần với chị T.T.Q vào các ngày 31/7 và 1/8 tại sân golf, trong đó có 2 ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Công Thành.

Sau khi bị phát hiện, 2 ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Công Thành đã hợp thức hóa hành vi chơi golf trái quy định bằng giấy mời "khảo sát thực địa" sân golf, do bà Huỳnh Thị Kim Bình - Giám đốc TTXTDL Bình Định - trực tiếp soạn thảo, ký và gửi cho 2 ông này. Với "lá bùa" này, 2 ông đã xin kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Học trực tuyến trên máy tính, bé trai bị điện giật tử vong

Lãnh đạo UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sáng 10/9, cháu H.H.D. (SN 2012) ở phường Hạ Đình đang học online (trực tuyến). Lúc này, bố cháu bé ra ngoài có việc riêng. Trong lúc đang học, cháu bé lấy đồ dùng cắm vào ổ điện dẫn đến bị giật. Ngay sau đó, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Lãnh đạo Bệnh viện Xây dựng cho biết, bệnh viện có tiếp nhận cháu D. (ở Hạ Đình, Thanh Xuân) nhập viện cấp cứu do bị điện giật, tuy nhiên cháu bé đã tử vong ngoại viện.

Đã lên phương án sơ tán 4.280 ca nhiễm COVID-19 nằm trong vùng ảnh hưởng bão số 5

Lý giải về việc bão số 5 Côn Sơn liên tục mạnh thêm trên Biển Đông, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, một số điều kiện khí quyển và đại dương thuận lợi cho bão tổ chức lại và phát triển như: độ đứt gió thuận lợi, nhiệt độ bề mặt nước biển cao khoảng 30 độ C.

Bão số 5 còn chịu tương tác với hoàn lưu của cơn bão Chanthu bên ngoài Thái Bình Dương. Những dự báo mới nhất cho thấy, bão Chanthu sẽ không đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, việc tương tác với cơn bão này khiến công tác dự báo cường độ và quỹ đạo của bão Côn Sơn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, bão Côn Sơn có xu hướng di chuyển chậm lại do ảnh hưởng của ma sát và địa hình, nguồn ẩm giảm nên cường độ giảm 1-2 cấp.

Trên đất liền, từ đêm 10 đến ngày 13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Bình có mưa vừa, mưa to.

Bên cạnh đó, Cơ quan phòng chống thiên tai cùng 6 tỉnh, thành phố được dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 5 đã thống kê có 29 huyện, thị có ảnh hưởng của bão và dịch, với tổng cộng 4.280 ca nhiễm COVID-19 (F0). Hầu hết các địa phương đã có những phương án sơ tán dân, đặc biệt là các phương án di chuyển cho các F0 để không bị lây nhiễm trong cộng đồng.

Người dân Bình Dương tiêm vắc xin COVID19 mũi 1 đủ 14 ngày được ra đường

Ngày 10/9, Bộ Y tế công bố thêm 13.306 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 585.051 ca, trong đó có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, Chủ tịch TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đặt ra mục tiêu đến ngày 15/9 sẽ hoàn tất tầm soát xét nghiệm diện rộng, tiêm vắc xin, từ đó làm cơ sở để xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách.

Bên cạnh đó, người dân phường Cát Linh (quận Ba Đình) là những người đầu tiên ở Hà Nội được áp dụng mô hình "2 trong 1", kết hợp xét nghiệm COVID-19 diện rộng và tiêm vắc xin.

Tại Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương quy định những người chưa tiêm vắc xin; những người đã tiêm mũi 1 dưới 14 ngày sẽ không được ra đường. Đối tượng là người già, người có bệnh lý nền và trẻ em thì được khuyến cáo không tham gia lưu thông khi không cần thiết. Người dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin sau 14 ngày được phép tham gia lưu thông.

Tại TPHCM, ngày thứ 2 cho phép hàng quán ở TP.HCM bán mang về nhưng nhiều quán ăn, uống vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài” và chưa có dấu hiệu mở bán lại.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-choi-golf-giua-lenh-cam-giam-doc-so-du-lich-bi-mien-nhiem-chuc...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-choi-golf-giua-lenh-cam-giam-doc-so-du-lich-bi-mien-nhiem-chuc-vu-50202110920172989.htm