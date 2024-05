Tin tức 24h qua: Cháy nhà 14 người thiệt mạng ở Hà Nội

Cháy nhà 14 người thiệt mạng ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy

Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội cho biết, vào 0h46 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy nhà dân ở số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra hoả hoạn.

Ngay sau đó, 50 cảnh sát có mặt tại hiện trường để chữa cháy và cứu nạn.

Đến 0h52 cùng ngày, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt.

Đến 01h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Nổ lớn ở khách sạn ở Bình Dương

Ngày 24/5, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại tầng hầm của một khách sạn trên địa bàn.

Hai người đàn ông đang được cấp cứu tại cơ sở y tế

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày 2 thợ sửa máy lạnh đang bảo trì máy cho khách sạn thì không may bị phát nổ, dẫn đến cả hai đều bị thương.

Một nguồn tin của phóng viên cho biết, hiện 2 người đàn ông đã được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế trên địa bàn.

Khởi tố tội kẻ giết cô gái giấu xác trong vali

Ngày 24/5, liên quan đến vụ cô gái bị sát hại giấu xác trong vali ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Long (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản; Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quyết định khởi tố đã được VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê chuẩn.

Võ Thành Long sát hại cô gái rồi chủ mưu vụ giấu xác trong vali bỏ trên núi ở Vũng Tàu. Ảnh: LT

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long quen biết chị H.T.M.T (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) qua mạng xã hội.

Ngày 18/5, chị T đi từ Cần Giờ qua TP Vũng Tàu gặp Long và Huy. Khuya cùng ngày cả 3 đến thuê 2 phòng tại một khách sạn ở phường 2, TP Vũng Tàu. Long ở cùng với chị T và đã ra tay sát hại bạn gái của mình.

Sau đó, Long lấy nhẫn, dây chuyền, bông tai và một điện thoại iPhone 12 Promax của nạn nhân và báo cho Huy biết sự việc.

Long sau đó tìm mua vali đưa về khách sạn và cho thi thể chị T vào, sau đó khiêng vali lên xe đạp điện chở lên Núi Nhỏ (phường 2, Vũng Tàu) vứt.

Chủ tiệm vàng quật ngã kẻ cướp

Công an xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã giữ một thanh niên cướp giật trong tiệm vàng để lập hồ sơ, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một nam thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng KMV (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để hỏi mua vàng.

Sau khi xem một số dây chuyền vàng, nam thanh niên này nói quên điện thoại để chuyển khoản nên đi ra ngoài.

Nghi can bị bắt giữ ngay sau khi đang bỏ chạy. Ảnh: VH.

Một lúc sau thì kẻ này quay lại nhưng lấy băng keo che biển số xe. Người này hỏi mua vàng trị giá hơn 20 triệu đồng. Khi chủ tiệm đưa vàng ra cho coi thì người này bỏ chạy.

Chủ tiệm vàng nhanh chóng đuổi theo khống chế, quật ngã tên cướp giật và hô hoán nhiều người đến hỗ trợ. Nam thanh niên đã bị người dân vây bắt và giao cho công an.

Bước đầu xác định nam thanh niên tên NMN (26 tuổi, quê Tiền Giang, hiện trú tại xã Bắc Sơn).

Lực lượng chức năng đã thu giữ được sợi dây chuyền vàng và xe máy mà nghi can dùng để gây án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]