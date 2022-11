Tin tức 24h qua: Cha mẹ già vượt hàng trăm cây số đến cầu Bãi Cháy chờ tìm, vớt con tự vẫn

Diễn biến mới nhất liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Phương Hằng khi bị công an công bố lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.

Trước đó, VKSND TP.HCM có lệnh tạm giam bà Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Theo quy định, VKS nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố bà Hằng thì sẽ ra cáo trạng. Còn nếu hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ thì VKS sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như trên.

Như vậy đây là lần thứ 2, VKS ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.

Kể từ ngày bị khởi tố đến nay, bà Hằng đã nhiều lần bị gia hạn tạm giam. Trước đó, phía gia đình bị can này có đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị được đặt tiền bảo đảm (10 tỉ đồng) thay cho biện pháp tạm giam, để bị bà Hằng được tại ngoại chữa bệnh.

Theo nội dung vụ án, công an xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để xúc phạm uy tín, danh dự nhiều người. Bà Hằng thừa nhận thông tin mà bà có là do tham khảo trên mạng, đọc báo, nằm mơ chứ chưa kiểm chứng.

Cha mẹ già vượt hàng trăm cây số đến cầu Bãi Cháy chờ tìm, vớt con tự vẫn

Vợ chồng ông M. vật vã ngóng chờ tin con

Ngày 29/11, ông Ngô Văn Ích – Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy vào 8h sáng 27/11.

Theo ông Ích, nạn nhân là anh B.V.H. (SN 1995, ở Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An). Trước đó, anh H. cùng bạn gái đi từ Cẩm Phả lên cầu Bãi Cháy. Khi đến đây anh này để lại đôi dép, điện thoại rồi bất ngờ nhảy xuống dưới khiến bạn gái không kịp phản ứng. Sau đó, bạn gái anh H. đã báo tin cho lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân.

Biết tin, vợ chồng ông B.V.M. (cha mẹ anh H.) đã bắt xe từ Nghệ An ra Quảng Ninh ngóng chờ tin tìm kiếm con từ lực lượng chức năng.

Ông Ích cho hay, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn nên không có tiền thuê người tìm vớt con, họ chỉ biết dựa vào sự hỗ trợ tìm kiếm của lực lượng chức năng. Sau khi nắm bắt được tình hình, chính quyền địa phương cũng báo cáo lên thành phố, quên góp ủng hộ vợ chồng ông M.

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An), gia đình ông M. có hoàn cảnh rất khó khăn. Chính quyền xã cũng đang kêu gọi, giúp đỡ gia đình.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đến mức nào?

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), đêm nay (29/11), một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Gần sáng và ngày mai (30/11) ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Từ ngày 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C; Bắc Trung Bộ 13-15 độ C.

“Đặc biệt, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét hại dưới 3 độ. Dưới tác động của không khí lạnh mạnh cộng thêm điều kiện có mưa nên khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết ở một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc”, ông Hưởng chia sẻ.

Lan truyền hình ảnh cầu thủ Dortmund ngồi “cà phê đường tàu”, lực lượng chức năng nói gì?

Ngày 29/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số cầu thủ CLB Borussia Dortmund (Đức) đang ngồi trên phố "cà phê đường tàu" trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Những hình ảnh trên nhận được quan tâm lớn của cư dân mạng.

Hình ảnh một số cầu thủ của CLB Borussia Dortmund ngồi trên đường ray tàu hoả lan truyền trên mạng xã hội

Trước thông tin trên, lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) và lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết sẽ kiểm tra, xác minh nội dung trên.

Trước đó, khu vực phía Bắc ga Hà Nội xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài tham quan, quay phim, chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Đến ngày 15/9 vừa qua, phố "cà phê đường tàu" đã bị chính quyền địa phương “đóng cửa”.

Được biết, vào sáng nay (29/11), CLB Borussia Dortmund đến Việt Nam, chuẩn bị cho trận đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày mai 30/11.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-cha-me-gia-vuot-hang-tram-cay-so-en-cau-bai-chay-cho-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-cha-me-gia-vuot-hang-tram-cay-so-en-cau-bai-chay-cho-tim-vot-con-tu-van-a583146.html