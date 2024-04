Tin tức 24h qua: Cha con ông Trần Quí Thanh lĩnh án

Cha con ông Trần Quí Thanh lĩnh án

Sau hai ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh (71 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) 8 năm tù; hai con gái của ông Thanh là Trần Uyên Phương (Phó giám đốc) và Trần Ngọc Bích lần lượt nhận 4 năm tù và 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Ông Trần Quí Thanh tại tòa. Ảnh: THUẬN VĂN

HĐXX nhận định, các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho 4 bị hại vay tiền là không trái pháp luật.

Tuy nhiên, các bị cáo đã thỏa thuận kí kết hợp đồng giả tạo, trái pháp luật. Sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các bị hại (người vay tiền), các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã nại ra lí do để từ chối thanh toán khiến bên vay không thể nhận lại tài sản.

Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà các bị hại đã vay là 1.048 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt. Bị cáo Phương là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm hơn 350 tỉ đồng chiếm đoạt của 4 bị hại. Bị cáo Bích với vai trò đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố phải chịu trách nhiệm giá trị tài sản chiếm đoạt bị hại Đặng Thị Kim Oanh hơn 600 tỉ đồng.

Điều khó hiểu trong vụ sà lan chìm, tìm thấy 4 thi thể ở Lý Sơn

Sáng 25/4, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi cho biết các đơn vị chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể gần vị trí chìm sà lan. Đến nay, 4 thi thể trong vụ chìm sà lan chở đá sáng 24/4 ở khu vực vùng biển Lý Sơn đã được tìm thấy.

Sà lan gặp nạn. Ảnh: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

Đến nay, ngoài 1 thi thể chưa xác định danh tính, 3 thuyền viên được xác định tử vong gồm: ông Lê Văn Sông, Đặng Văn Nhung, Đặng Văn Ước - cùng ngụ tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, các trường hợp tử vong không trùng khớp với danh sách thuyền viên đăng ký. Đơn vị chủ tàu kéo và sà lan cũng không xác định được chính xác bao nhiều thuyền viên lúc sà lan gặp nạn nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Đại diện phía chủ tàu kéo và sà lan bị chìm cho biết hợp đồng chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng. Còn ông Hiệp gọi thêm người thì công ty không nắm được và thực sự những người này có đi hay không thì công ty không rõ. “Chúng tôi chỉ nghe nói 5 người trên tàu chứ không biết chính xác là bao nhiêu” - ông Tuấn nói.

Trong khi đó, theo đại diện đơn vị thuê tàu và sà lan vận chuyển, hợp đồng cho thấy chủ tàu báo trên tàu và sà lan có 3 người. Theo quy định, phải đầy đủ 5 người mới được cho sà lan hoạt động, vì vậy, công ty thuê thêm 2 người là ông Bùi Minh Trí (thủy thủ) và Võ Văn Nhiều (thợ máy) để vận hành sà lan và tàu kéo. “Còn vì sao lại có sự khác biệt về thuyền viên thì công ty không rõ”, vị đại diện nói.

Có mặt tại sở chỉ huy tiền phương sau sự cố, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang yêu cầu, tiếp tục tìm kiếm thuyền viên nghi mất tích. “Các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh, điều tra vì sao có sự thay đổi danh sách thuyền viên trên tàu” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Chuyên gia lý giải về mưa đá khốc liệt vừa qua

Mưa đá xuất hiện diện rộng ở nhiều tỉnh phía Bắc

Theo báo cáo của các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra từ đêm 23 đến ngày 24/4 đã gây thiệt nặng nề về nhà cửa, cây trồng của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, giai đoạn vừa qua nền nhiệt trên cả nước đều có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Điều này cộng với tác động của không khí lạnh yếu từ phía bắc di chuyển xuống, tương tác với nhau đã gây ra hiện tượng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh ở hầu khắp các khu vực trên cả nước.

“Hiện tượng mưa đá này khốc liệt hơn hẳn so với trung bình nhiều năm” - ông Hưởng cho hay.

Trong thời gian tới, hiện tượng dông lốc, sét và mưa đá sẽ còn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Bắc (giai đoạn tháng 4, tháng 5 và nửa đầu tháng 6) và tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, vì đây là giai đoạn giao mùa nên hiện tượng dông lốc, sét và mưa đá còn xảy ra nhiều và mãnh liệt.

"Dự báo năm 2024, với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, hiện tượng dông lốc sét, mưa đá có khả năng xảy ra mãnh liệt hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm" – ông Hưởng cho hay.

Phó chủ tịch TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch TP Long Xuyên. Công an cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Ngọc.

Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên. Ảnh: T.Tr

Bị can Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn TP.

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Bảo Sinh, Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án ông Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên (đã chết) làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô nền tái định cư, Công an tỉnh An Giang đã triệu tập 15 người. Trong đó, có hai Phó Chủ tịch UBND TP là bị can Ngọc và Sinh; 10 người thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Long Xuyên.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam năm người, gồm hai Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên và Nguyễn Thanh Phong (cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP), Nguyễn Thiện Thanh (cán bộ Phòng TN&MT TP), Huỳnh Lê Phong (nguyên trưởng phòng TN&MT TP).

Lật thuyền khi đi làm thuê, 4 phụ nữ tử vong và mất tích

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

5h30 sáng 25/4, nhóm 6 người phụ nữ thuê thuyền nan từ bến Hà An (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) ra bè nuôi hàu giữa sông Chanh để làm thuê. Thuyền vừa rời bến được mấy chục mét thì trời nổi dông gió, làm lật thuyền.

Vụ việc khiến 4 người mất tích. Hai người còn lại, trong đó có chủ thuyền may mắn bơi được vào bờ.

Lực lượng chức năng đã huy động trên 250 người và 12 tàu xuồng tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Sông Chanh là một phân lưu của sông Bạch Đằng, dài khoảng 15km, rộng hơn 300m, chảy xuyên qua thị xã Quảng Yên theo hướng đông nam và đổ ra biển ở xã thị xã Quảng Yên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]