1 vụ án, 4 bị cáo nhận 'lại quả' 2 tỉ từ Việt Á cùng được miễn hình phạt

Sau 1 ngày xét xử, chiều 25-4, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên miễn hình phạt cho các bị cáo: Nguyễn Ngọc Chơn (Cựu giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang) và 3 đồng phạm gồm: Võ Thanh Bình (cựu trưởng Khoa xét nghiệm CDC Tiền Giang), Triệu Vương Tuyền (cán bộ dược sĩ) và Đặng Minh Uy (nhân viên Khoa xét nghiệm) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phần dân sự, số tiền thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 7 tỉ đồng đã được giải quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 29 ngày 12-1-2024 của TAND TP Hà Nội nên HĐXX không xem xét.

HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền hơn 2 tỉ đồng các bị cáo nhận của Công ty Việt Á.

Ứng trước test xét nghiệm rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu

HĐXX nhận định, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác và trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tự nguyện nộp lại số tiền “lại quả”, gia đình có công cách mạng…

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên HĐXX đã tuyên án như trên.

Các bị cáo cựu cán bộ CDC Tiền Giang tại tòa. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong vụ án này, cựu giám đốc CDC Tiền Giang Nguyễn Ngọc Chơn và 3 đồng phạm bị cáo buộc đã lập thủ tục hợp thức toàn bộ hồ sơ thầu nhằm mục đích cho Công ty Việt Á trúng thầu.

Cụ thể, CDC Tiền Giang đã mua tổng cộng 31.680 Test xét nghiệm của Công ty Việt Á với giá 367.500 đồng/Test.

Tuy nhiên căn cứ tài liệu thực nghiệm điều tra, tài liệu xác minh giá nguyên vật liệu đầu vào, quy trình và năng suất sản xuất Test xét nghiệm của Công ty Việt Á do Cơ quan CSĐT Bộ Công an cung cấp, xác định cơ cấu giá Test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất là 143.461 đồng/Test.

Quang cảnh buổi xét xử. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sai phạm trên của các cựu cán bộ CDC Tiền Giang đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 7 tỉ đồng.

Sau khi CDC Tiền Giang thanh toán tiền gói thầu cho Việt Á, các bị cáo nhận “lại quả” từ Việt Á hơn 2 tỉ đồng. Trong đó Chơn nhận 450 triệu đồng; Tuyền nhận 420 triệu đồng; Bình nhận 375 triệu đồng; Uy nhận 782 triệu đồng.

Khi Việt Á bị điều tra, không dám nộp lại tiền “quà” vì sợ bị bắt

Trong phần xét hỏi tại tòa, bị cáo Chơn thừa nhận bản thân sai phạm khi không tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Bị cáo cho rằng, do thời điểm xảy ra dịch COVID-19, việc mua sắm trang thiết bị, hóa chất triển khai xét nghiệm phòng chống dịch rất cấp bách và áp lực từ chỉ đạo phòng chống dịch của cấp trên.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Với trách nhiệm là người đứng đầu CDC Tiền Giang, bị cáo chỉ nghĩ làm sao có test xét nghiệm nhanh và sớm nhất nên bị cáo đã chỉ đạo Tuyền tạm ứng hơn 9.900 test xét nghiệm của Việt Á sử dụng trước.

Sau khi ký thanh toán gói thầu cho Việt Á, bị cáo Chơn thừa nhận có nhận “lại quả” từ Công ty Việt Á 450 triệu đồng tại một quán cà phê trên địa bàn TP Mỹ Tho.

Tòa hỏi bị cáo Chơn có suy nghĩ gì khi nhận “lại quả” từ Việt Á? Bị cáo Chơn đáp: “Lúc đó bị cáo không suy nghĩ gì, chỉ nghĩ là quà bồi dưỡng. Khoảng hơn 4 tháng sau cho đến khi biết Việt Á bị khởi tố thì bị cáo sợ nếu đem tiền nộp lại thì sẽ bị bắt nên bị cáo im lặng, chờ xem tình hình thế nào. Cho đến khi CDC Tiền Giang bị điều tra, bị cáo mới nộp lại số tiền trên”.

Trong vụ án này, Tuyền là đồng phạm với vai trò người thực hành, trực tiếp làm hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ thầu. Bình và Uy phạm tội với vai trò giúp sức.

Tại tòa, các bị cáo Tuyền, Bình, Uy đều cho rằng, thấy bất thường khi nhận “quà” hàng trăm triệu đồng từ Việt Á và giữ trong thời gian dài cho đến khi vụ việc bị điều tra.

Từ ngày 6-6- 2022 đến ngày 9-6-2022, tất cả 4 bị cáo đến Cơ quan điều tra trình báo và xin nộp lại tiền “lại quả” trên.

