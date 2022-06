Tin tức 24h qua: Ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố đồng phạm giúp sức bà Phương Hằng

Ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố đồng phạm giúp sức bà Phương Hằng; Đăng video xuyên tạc sự thật Lê Chí Thành bị phạt 3 năm tù... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố đồng phạm giúp sức bà Phương Hằng

Ngày 22/6, Công an TP.HCM vừa có Quyết định gia hạn điều tra lần một, thời hạn hai tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Công an gia hạn tạm giam để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời làm việc với nhiều người liên quan nhưng chưa có quyết định tố tụng nào với những người được mời làm việc.

Cũng trong ngày hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) đề nghị khởi tố chín cá nhân, có vai trò đồng phạm, giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vu khống, làm nhục người khác.

Đăng video xuyên tạc sự thật Lê Chí Thành bị phạt 3 năm tù

Chiều 22/6, TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành (SN 1983, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận) 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2020 đến 10/2020, Lê Chí Thành đã làm và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra xác định, các nội dung lời nói của Lê Chí Thành trong video nói đến 2 nội dung về ông Lê Bá Thụy và một Thứ trưởng Bộ Công an là xuyên tạc, sai sự thật.

Tại phiên tòa, Lê Chí Thành cho rằng, quá trình khiếu nại, tố cáo một số sai phạm tại một trại giam của bị cáo không được xử lý, ngược lại còn bị trù dập nên đã dùng mạng xã hội để phản ánh. Tuy nhiên, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thành đã nhận sai và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung được giảm án vụ chế phẩm Redoxy-3C

Sau 2 ngày xét xử và nửa ngày nghị án, chiều 22/6, TAND Cấp cao đã đưa ra phán quyết đối với cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.

Cuối giờ chiều 22/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận đề nghị của VKSND cùng cấp, tuyên giảm 3 năm tù cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C. Tòa cũng chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm 1 năm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty Arktic) và giảm 18 tháng tù cho bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội).

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị cấp phúc thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội này, bị cáo Nguyễn Trường Giang lĩnh 3 năm tù. Còn ông Võ Tiến Hùng lĩnh án 30 tháng tù.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu mật Nhà nước, như vậy, tổng hình phạt của bị cáo là 10 năm tù.

Bé gái sơ sinh được bọc trong hai chiếc áo vải trước trang trại sản xuất

Trước đó vào trưa 20/6, vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Hoàng (SN 1971) - Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1974, trú ở thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú) tình cờ phát hiện một túi nilon lớn màu đen đặt trước cửa ra vào trang trại sản xuất, chăn nuôi của gia đình ông ở thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Khi mở ra họ phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong hai chiếc áo vải màu vàng và hồng. Ngay sau đó, vợ chồng ông Hoàng khẩn trương đưa bé gái này đến Trạm Y tế xã Hòa Phú để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế. UBND xã Hòa Phú đã thông báo trên hệ thống truyền thanh của địa phương. Đến chiều 22/6 vẫn chưa có người thân đến nhận, nên vợ chồng ông Hoàng đã báo cáo cho UBND huyện Tây Hòa giải quyết theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế huyện phối hợp UBND xã Hòa Phú lập thủ tục, chuyển bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vào Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên chăm sóc.

Xác minh thông tin một người tự xưng là công an mời cô gái rơi lầu ở quán IDOl lên làm việc

Ngày 22/6, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang xác minh thông tin một người tự xưng là công an TP Dĩ An gọi điện cho cô gái nhảy lầu ở quán Karaoke IDOL lên làm việc.

Ông Điệp cho hay theo quy trình để mời nạn nhân lên làm việc thì công an sẽ gửi giấy mời. "Trong trường hợp chị này không đến được thì anh em công an sẽ gọi điện thoại nhắc nhở. Còn nếu đúng như báo chí phản ánh chị này sức khỏe yếu, không thể đi lại được thì công an sẽ tổ chức cho cán bộ xuống tận nhà để làm sao đảm bảo được công tác tổ chức điều tra"- đại tá Điệp nói.

Trước đó, ông T.K là bố của nạn nhân T.T.K (cô gái nhảy lầu) cho biết ngày 17/6 gia đình có gặp người quản lý quán karaoke IDOL tại bệnh viện, nơi K. tái khám. Người quản lý có yêu cầu K tới công an để giải quyết, cũng như trao tiền hỗ trợ để giải quyết dứt điểm vụ việc, nhưng K không đồng ý đi. Cũng theo ông T.K, sau khi từ chối lên xe T. đến Công an TP Dĩ An, khoảng nửa giờ sau có điện thoại gọi đến xưng là Công an TP Dĩ An muốn mời K. đến làm việc.

