Nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố ông Đặng Anh Quân và ekip giúp bà Phương Hằng

Thứ Tư, ngày 22/06/2022 16:01 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn đề nghị khởi tố nhóm người liên quan, giúp bà Phương Hằng trong các buổi livestream.

Ngày 22-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni cho biết đã gửi đơn lên Công an TP.HCM vào ngày 21-6.

Nêu đích danh, vai trò của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) đề nghị khởi tố chín cá nhân, có vai trò đồng phạm, giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vu khống, làm nhục người khác.

Hôm 24-3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo đơn, bà Oanh cho rằng những người này đã thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok… đã nhiều lần chỉ đích danh và có những lời lẽ vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm bà.

Bà Oanh cho rằng nhóm những cá nhân tham gia trực tiếp vào các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng gồm có ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân).

Ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố nhóm người đã giúp sức cho bà Phương Hằng. Ảnh: NVCC

Trong đơn, bà Oanh cho rằng ông Đặng Anh Quân có vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng trong những buổi phát sóng trực tiếp (livestream).

Theo như bà Hằng giới thiệu thì ông Quân có học vị Tiến sỹ luật và lúc đó đang công tác tại Trường Đại học Luật TP.HCM. Các buổi livestream của bà Hằng có mặt ông Quân tham gia thu hút rất nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ vì người xem muốn được biết quy định của pháp luật liên quan đến từng chủ đề livestream của bà Hằng.

Tuy nhiên, trong các buổi livestream tham gia cùng bà Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng.

“Phần lớn thời gian ông Quân tham gia cùng bà Hằng là để phụ hoạ, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần, cũng như giúp sức, củng cố cho quan điểm sai trái của bà Hằng. Ông Quân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm vu khống, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi” – bà Oanh nêu.

Đề nghị khởi tố nhóm ekip hậu trường các buổi livestream

Nữ ca sĩ cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, điều tra, khởi tố nhóm ekip hậu trường các buổi livestream gồm có Ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi…

Trước đó, hồi tháng 3-2022, bà Hằng tuyên bố sẽ đến nhà bà Hàn Ni gây ra cảnh náo loạn ở khu vực. Ảnh chụp từ clip

Theo bà Oanh, đây là nhóm người giữ vai trò trợ lý, thư ký xuyên suốt trong quá trình bà Hằng livestream cho đến khi bà Hằng bị bắt.

Những người này đã giúp bà Hằng quản lý khoảng 12 kênh, trang mạng xã hội, lên kịch bản, khách mời trong các buổi livestream của bà Hằng để phát các thông tin trực tiếp với nội dung, ngôn từ sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tôi cũng như những cá nhân, tổ chức khác.

Công an có mặt lấy lời khai, điều tra vụ việc nhóm người xảy ra xô xát tại trước khu vực nhà nhà báo Hàn Ni ở phường Tân Thuận Đông. Ảnh: PLO

Trong đơn, bà Oanh cho rằng, bà Hà và bà Nhi giữ vai trò là trợ lý, phụ trách thông báo lịch livestream/ngừng livestream, các vấn đề kiện tụng, đăng tải phát ngôn của bà Hằng. Chuẩn bị các tài liệu, hệ thống kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, cập nhật những câu hỏi, bình luận của cộng đồng mạng để bà Hằng trả lời.

Trong khi đó, bà Oanh cho rằng ông Tân giữ vai trò thư ký, phụ trách MC dẫn chương trình, dẫn dắt câu chuyện trong các buổi livestream của bà Hằng.

Ngoài ra, ông Tân còn sử dụng hình ảnh trong các Video trên trang youtube để chèn phần âm thanh do ông Tân bình luận vào với những ngôn từ thô tục, xúc phạm nặng nề nhân cách của những người được ông Tân gọi tên.

Đơn cử như trong clip ông Tân đăng trên trang youtube có tên: “Cuộc đua chó & ngựa tại trường đua Đại Nam” trong đó ông Tân đã đặt tên những cá nhân như bà Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni… cho những chú chó, ngựa đua trong clip.

Bà Vy Oanh còn đề nghị khởi tố những chủ kênh youtube tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng như bà Quỳnh Như, Jimmy Huỳnh, chủ kênh youtube Chinh Lê, Long Ngô, Chủ kênh Youtube Anh Nông Dân.

Thời gian trước khi bị bắt, bà Hằng tuyên bố đến nhiều địa điểm khác nhau gây nên cảnh náo loạn. Ảnh chụp từ clip

Theo bà Oanh, hành vi của những cá nhân nêu trên có dấu hiệu của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 BLHS 2015.

Bà Oanh kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác minh, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử những cá nhân trên.

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng mong muốn cơ quan điều tra xác minh và điều tra làm rõ những khoản thu lợi bất chính từ những hành vi vi phạm pháp luật thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok có thu tiền quảng cáo trực tiếp trên video, quảng cáo sản phẩm theo yêu cầu của người bán hàng… và bồi thường thiệt hại cho bà.

Trong ngày, trao đổi với PV, bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) cũng cho biết đã gửi đơn đề nghị khởi tố đối với nhiều người đã có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng, vu khống, xúc phạm danh dự danh phẩm của bà.

Theo bà Hàn Ni, sau khi bà Hằng bị khởi tố, bắt giam, nhóm người ủng hộ vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, dừng các hành vi phạm pháp luật.

“Họ vẫn tiếp tục livestream, chửi bới, xúc phạm… tôi không ra gì. Trong khi đó, những điều mà bà Hằng nói là sai, tôi đã đi tố cáo, cơ quan chức năng đã xử lý nhưng họ vẫn nhục mạ, vu khống tôi” – bà Hàn Ni nói.

Bà Hàn Ni và ca sĩ Vy Oanh cũng cung cấp cho cơ quan điều tra các tư liệu hình ảnh, clip là bằng chứng liên quan đến đơn đề nghị khởi tố.

