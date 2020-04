Tin tức 24h qua: Bị can Đường “Nhuệ” bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã toàn quốc

Bị can Đường “Nhuệ” bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã toàn quốc; Người đầu tiên bị phạt tù vì vi phạm liên quan tới dịch Covid-19;… là tin nóng 24h qua.

Truy nã toàn quốc Đường “Nhuệ” – chồng của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương

Chân dung đối tượng Nguyễn Xuân Đường.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào ngày 10/4, ngay sau khi cơ quan công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can này.

Nguyễn Xuân Đường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam vào ngày 9/4. Đối tượng là chồng bị can Nguyễn Thị Dương (SN 1980, cùng trú địa chỉ trên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương).

Trước đó, Nguyễn Thị Dương cùng 2 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích trong ngày 7/4.

Cả 4 bị can nói trên đều liên quan đến vụ việc Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 30/3, tại nhà riêng của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường.

Người đầu tiên bị phạt tù vì vi phạm liên quan tới dịch Covid-19

Đào Xuân Anh được đưa tới tòa.

Ngày 10/4, Hội đồng xét xử (HĐXX), Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại xã Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh).

Đây là vụ án đầu tiên bị can có vi phạm liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19 được đưa ra xét xử.

Theo kết quả điều tra, khoảng 16h ngày 4/4, Đào Xuân Anh ngồi sau xe máy của Nguyễn Văn Năm (28 tuổi, trú xã Đông Hải), cả hai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đi đến chốt kiểm soát số 7 tại thôn Đông Ngũ Kinh, bị yêu cầu quay về đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, Đào Xuân Anh không chấp hành và lăng mạ tổ công tác, dùng mũ cối lao vào đánh người thi hành nhiệm vụ.

Tại phiên xét xử, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở xác định Đào Xuân Anh đã phạm tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sau khi nghị án, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã xử phạt Đào Xuân Anh với mức án 9 tháng tù giam.

Ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 mới, thêm 16 người khỏi bệnh

Bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 10/4, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 257, trong đó có một ca liên quan đến bệnh nhân 243 (BN 243) ở Mê Linh, Hà Nội.

BN 256: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên. Bệnh nhân từ Nga về.

BN 257: Bệnh nhân nữ, 15 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. BN 243 có đến nhà bệnh nhân chơi (BN 243 là bạn của bố bệnh nhân).

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 16 người khỏi bệnh Covid-19, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại Việt Nam lên 144 người.

Công an phong tỏa nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Công an và Viện KSND TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong (Ảnh: Người lao động)

Ngày 10/4, Công an TP.HCM phối hợp với Viện KSND TP và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường khu vực giếng trời sảnh D2, chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè) - nơi tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (40 tuổi), giảng viên Trường đại học Ngân hàng TP.HCM rơi lầu tử vong.

Đến trưa cùng ngày, toàn bộ khu vực nơi hiện trường ông Tín rơi lầu bị phong tỏa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ban quản lý chung cư New Sài Gòn xác nhận, công an khám nghiệm lại hiện trường và phía chung cư vẫn đang phối hợp để cung cấp thông tin khi được yêu cầu.

Trước đó, Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất thủ tục điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

