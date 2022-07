Tin tức 24h qua: Bé gái 5 tuổi bị lạc, lang thang 10km trong đêm tối

Thứ Sáu, ngày 15/07/2022 20:04 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hà Nội chốt kế hoạch bầu Chủ tịch UBND TP; Bộ Y tế có Quyền Bộ trưởng; Bé gái 5 tuổi bị lạc, lang thang 10km trong đêm tối… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bộ Y tế có Quyền Bộ trưởng

Ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký và trao quyết định về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng cho bà Đào Hồng Lan

Thủ tướng đánh giá bà Đào Hồng Lan là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, đã trải qua nhiều cương vị công tác ở cả cấp cơ sở và Trung ương.

Thủ tướng nhấn mạnh Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế phải tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm.

Thủ tướng cho biết, bà Đào Hồng Lan không được đào tạo trong ngành y tế nên các thứ trưởng Bộ Y tế phải hỗ trợ về chuyên môn để Bộ trưởng tập trung làm công tác Đảng và công tác quản lý điều hành ngành y tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc là người đứng đầu Bộ Y tế nhưng lại không phải là người trong ngành y, bà Đào Hồng Lan chia sẻ: "Tôi chỉ tiếc rằng sao trước đây tôi không đi học ngành y để bây giờ có thể tự tin nhận nhiệm vụ và có thể nhanh chóng triển khai công việc một cách nhanh nhất”.

Tân Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định: “Trách nhiệm của tôi trong thời gian tới là vô cùng nặng nề. Nhưng với sự phân công, điều động, tôi sẽ cố gắng cùng với tập thể, ban cán sự lãnh đạo Bộ Y tế để tháo gỡ dần từng công việc. Chúng ta phải xác định được lộ trình, những điểm trọng tâm, trước mắt để tháo gỡ dần những khó khăn của ngành y”.

Ông Trần Sỹ Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hà Nội

Chiều 15/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Sỹ Thanh

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

“Với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực và nhiều năm sống ở địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, các kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc năng động sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị và bản thân nhận thức rõ trách nhiệm của mình về nhiệm vụ được giao. “Tôi xin hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành uỷ được phân công phụ trách chính quyền giúp việc tốt cho Thành uỷ Hà Nội” - ông Thanh nói.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, cùng với quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hà Nội sẽ giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 22/7 tới, HĐND TP Hà Nội sẽ họp để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Lý do rất đông cảnh sát có mặt, dân phòng bắc thang lên nhà dân ở phố Lê Duẩn, Hà Nội

Cảnh sát xuất hiện trên phố Lê Duẩn để thực hiện cưỡng chế thi hành án (Nguồn: Facebook)

Sáng 15/7, trên Facebook xuất hiện hình ảnh hàng chục cán bộ cảnh sát, lực lượng dân phòng xuất hiện trên phố Lê Duẩn (Đống Đa, Hà Nội). Hình ảnh được đăng tải cho thấy có rất đông cảnh sát đã có mặt tại khu vực nơi xảy ra vụ việc, đồng thời, lực lượng dân phòng cũng bắc thang, leo lên một nhà dân.

Trước thông tin trên, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra tại đây.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, việc hàng chục cảnh sát xuất hiện trên phố Lê Duẩn để thực hiện cưỡng chế thi hành án. Đây là hoạt động tư pháp theo lệnh toà án trong một vụ việc dân sự.

Bé gái 5 tuổi đi lang thang 10km trong đêm tối

Ngày 15/7, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP HCM) tìm được người thân của bé gái 5 tuổi đi lạc.

Đội CSGT An Lạc phối hợp Công an xã Tân Kiên tìm người nhà cho bé Q.

Trước đó, vào tối 14/7, quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, tổ CSGT phát hiện bé Q. (5 tuổi; ngụ quận 8, TP HCM) đi lang thang trên đường trong trạng thái hoảng sợ.

Cháu bé kể bị lạc gia đình, không nhớ đường về. Các chiến sĩ sau đó đã đưa bé về trụ sở, mua nước, sữa và thức ăn cho bé, đồng thời phối hợp cùng Công an xã Tân Kiên xác minh thông tin về cháu bé.

Tối cùng ngày, gia đình bé Q. đến trụ sở Công an xã Tân Kiên để đón cháu và cảm ơn lực lượng chức năng đã giúp đỡ.

Cháu bé đã đi lạc khoảng 10 km tính từ nhà đến nơi được phát hiện. Gia đình cho biết sau khi thấy con không có ở nhà, họ đã đi tìm khắp nơi.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-be-gai-5-tuoi-bi-lac-lang-thang-10km-trong-dem-toi-50202215720...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-be-gai-5-tuoi-bi-lac-lang-thang-10km-trong-dem-toi-50202215720526914.htm