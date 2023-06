Tin tức 24h qua: Bắt trùm giang hồ Thảo "lụi"

Bắt trùm giang hồ Thảo "lụi"

Thảo lụi trước ngày bị bắt khoảng 1 tháng. Ảnh PL.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP.HCM bắt giữ trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo “lụi” (59 tuổi) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM

Khoảng 3h sáng cùng ngày, Thảo lụi đã được di lý từ TP.HCM về Bình Thuận để tạm giam và tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 3/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận đã khám xét ngôi biệt thự của Thảo “lụi” tại TP Phan Thiết.

Cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy

Trung tá Nam (áo trắng) giằng co với người dân

Chiều 6/6, thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông đã ký quyết định kỷ luật, cách chức, điều chuyển công tác đối với trung tá Nguyễn Thành Nam – Trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo thiếu tướng Nơi, trung tá Nam sẽ bị điều chuyển công tác sang nhận nhiệm vụ khác tại Công an TP Hạ Long.

Trước đó, theo Ban Thường vụ Thành ủy TP Hạ Long, tối 17/5, trung tá Nam đã thiếu gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông.

Sau khi va chạm giao thông, trung tá Nam có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng.

Hành vi trên của trung tá Nam đã được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Xe “điên” hất văng hàng loạt ô tô, xe máy, người bị thương nằm la liệt

Hiện trường vụ tai nạn.

Tới hơn 18h chiều 6/6, lực lượng chức năng TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang phong toả hiện trường vụ ô tô tông hàng loạt phương tiện trên đường ĐT 743B.

Trước đó, chiều cùng ngày, chiếc ô tô 5 chỗ biển số 61A-904.76 chạy trên đường ĐT743B hướng từ quốc lộ 13 ra ngã tư 550. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du (ngã 3 Cửu Long), phường Bình Hoà, TP Thuận An thì dừng đèn đỏ.

Khi đèn vừa chuyển xanh thì bất ngờ phương tiện này lao về trước tông hàng loạt xe máy chạy cùng chiều rồi hất tung các nạn nhân văng xuống đường. Chiếc ô tô tiếp tục phóng nhanh vài chục mét nữa thì húc vào chiếc xe ben đang đậu sát lề làm xe ben văng lên lề đường.

Sau đó chiếc ô tô này tiếp tục chạy về trước tông 2 xe máy khác. Trong đó, 1 xe văng lên lề va vào 1 xe ô tô đang đậu, còn 1 xe thì văng khoảng 50m về trước.

Chiếc ô tô "điên" tiếp tục lao lên vỉa hè tông vào cây xanh rồi văng ngược ra đường tông vào dải phân cách và chỉ dừng lại khi xoay ngang đường.

Nhiều người đi xe máy bị thương nằm la liệt, các nạn nhân sau đó được xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện. Riêng tài xế ô tô bị thương nhẹ được đưa đi sơ cứu rồi đưa về phường làm việc.

Xôn xao clip người đàn ông chặn đầu ô tô xin tiền

Người đàn ông có hành động chặn xe, bẻ cần gạt mưa để “xin đểu” tiền của tài xế ô tô. Ảnh cắt từ clip

Ngày 6/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip có độ dài hơn 2 phút ghi lại cảnh nhiều tài xế ô tô bị người đàn ông chặn đầu xin tiền.

Theo nội dung clip đăng tải, một người đàn ông mặc quần đùi, áo cộc đã liên tiếp chặn đầu các xe ô tô lưu thông trên đường. Sau đó, người này bẻ cần gạt nước ô tô rồi xin tiền tài xế.

Hình ảnh sự việc được thu hút hơn hàng nghìn bình luận từ người dùng mạng xã hội.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Ninh Xá xác nhận sự việc và cho biết, người đàn ông xuất hiện trên clip chặn ô tô xin tiền bị tâm thần. Hành vi này đã diễn ra trong nhiều năm nay.

Theo lãnh đạo UBND phường Ninh Xá, chính quyền địa phương, công an đã nhiều lần đưa người đàn ông này về trụ sở làm việc, lập biên bản và yêu cầu gia đình phải quản lý. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, người này lại tái phạm hành vi. Do đối tượng bị tâm thần nên chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý.

Bắt nguyên Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can Phan Văn Thanh

Ngày 6/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với ông Trần Minh Hùng (62 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh (65 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn thi hành lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với một số cá nhân có liên quan hiện đang là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Nai về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ tại trường Đại học Đồng Nai.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai theo dõi, chỉ đạo, quá trình điều tra xác định các bị can nêu trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

