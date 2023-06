Bắt nguyên Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai và các đồng phạm

Ngày 6/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với ông Trần Minh Hùng (62 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh (65 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can Phan Văn Thanh

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn thi hành lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với một số cá nhân có liên quan hiện đang là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Nai về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ tại trường Đại học Đồng Nai.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can Trần Minh Hùng

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai theo dõi, chỉ đạo, quá trình điều tra xác định các bị can nêu trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

