Tin tức 24h qua: Bắt Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Dương

Bắt Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Dương

Việc khai thác đất hiếm tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Ngày 20/10, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Các bị can trong vụ án này bao gồm ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Cả hai bị can này đang bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Bộ Công an, hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra để làm rõ tính chất, vai trò và hành vi vi phạm của các bị can và đối tượng liên quan, nhằm mở rộng phạm vi điều tra và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương bị bắt tạm giam với cáo buộc đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm, có trị giá khoảng 440 tỉ đồng.

Bí thư huyện trần tình vụ tổ chức sinh nhật trong giờ hành chính

Tài khoản đăng hình ảnh kèm thông tin cho rằng ông Mến tổ chức sinh nhật trong giờ hành chính trên mạng xã hội

Tối 19/10, một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải nhiều hình kèm nội dung cho rằng: "Nhân dịp 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Huyện ủy Đông Hải Trần Thanh Mến cũng tổ chức sinh nhật riêng cho cá nhân ông tại hội trường huyện ủy… trong giờ hành chính…". Ngay lập tức, thông tin trên đã nhận được nhiều bình luận trái chiều từ người dùng mạng xã hội.

Ngày 20/10, ông Trần Thanh Mến xác nhận, hình ảnh trên được chụp vào chiều 19/10, trong buổi chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam do Huyện ủy tổ chức, dành cho chị em phụ nữ là cán bộ của huyện. Theo ông Mến, bản chất sự việc không phải như mạng xã hội đăng tải.

"Sau khi tổ chức xong buổi chúc mừng này, một số chị em trong cơ quan chuẩn bị sẵn bánh kem có tên tôi cùng một đồng chí khác từ trước rồi đẩy ra chúc mừng sinh nhật. Tôi rất bất ngờ trước tình huống này, em út trong cơ quan biết tôi và đồng chí này sinh vào ngày 20-10 và nhân dịp này âm thầm tổ chức sinh nhật. Em út tôn trọng mình như vậy nên tôi không thể nào không lên. Nếu biết các em làm vậy từ trước tôi đã không cho vì như vậy là không đúng" – ông Mến giải bày.

Vi phạm nồng độ cồn, Đội trưởng CSGT - TT bị phạt 35 triệu đồng

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Thảo Vy.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký ban hành quyết định số 2378 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với ông P.V.L. (SN 1980), Đội trưởng đội CSGT - TT huyện Gò Công Tây số tiền 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 22/9, ông L điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 50, theo hướng đi TP. Mỹ Tho về Gò Công.

Khi ông L đang dừng xe chờ đèn đỏ thì bị xe máy do một thanh niên điều khiển cùng chiều va chạm nhẹ vào hông xe. Do người điều khiển xe ô tô (ông L) có biểu hiện say xỉn nên người dân báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa người đàn ông L và thanh niên điều khiển xe máy về Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo để đo nồng độ cồn.

Kết quả thanh niên đi xe máy không vi phạm nồng độ cồn, còn ông L có kết quả 0,54 miligam/1lít khí thở.

Một phụ nữ tử vong bất thường trong nhà ở Hà Nội

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh Truyền hình Hà Nội.

Ngày 20/10, Công an quận Hà Đông đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra sự việc một phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng thuộc địa bàn phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội).

Lãnh đạo phường Phúc La cho biết, sáng nay (20/10) địa phương nhận được tin báo một người phụ nữ tử vong trong ngôi nhà 4 tầng ở khu liền kề giãn dân Văn Quán.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường, công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân tử vong là chủ ngôi nhà.

