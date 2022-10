Tin tức 24h qua: Bà Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022 20:50 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bão số 5 Sơn Ca đang hướng vào Đà Nẵng - Quảng Nam; Bà Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bà Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại

Bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và gia đình đã có đơn gửi đến VKSND TP HCM và Công an TP HCM xin được tại ngoại và bảo lãnh tại ngoại.

Bị can Nguyễn Phương Hằng cho biết đã bị tạm giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân" từ ngày 24/3 đến nay và mong muốn được tại ngoại. Bà Hằng kể mình có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Đồng thời, gia đình cũng muốn bảo lãnh bà Nguyễn Phương Hằng để điều trị bệnh cho bà.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 10/2022, Công an TP HCM thông báo bà Nguyễn Phương Hằng có 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phiên tòa sắp tới.

Công an TP HCM xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để xúc phạm uy tín, danh dự nhiều người. Nhiều buổi livestream bà Hằng đã bàn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ như nghệ sĩ hài H.L, ca sĩ V.O, bà H.N.

Bà Hằng thừa nhận thông tin mà bà có và nói về 3 cá nhân này do tham khảo trên mạng, đọc báo, nằm mơ chứ chưa kiểm chứng.

Bão số 5 Sơn Ca suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối nay (14/10), bão số 5 Sơn Ca đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Đà Nẵng-Quảng Nam khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 7h sáng mai (15/10), áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền ven biển khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Ảnh hưởng của bão số 5 Sơn Ca, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Hệ thống ảnh cưới lớn nhất nhì Đà Nẵng bất ngờ đóng cửa

Ngày 14-10, nhiều cô dâu, chú rể đã ký hợp đồng ảnh cưới với Mai Wedding tại Đà Nẵng cho biết đang rất hoang mang khi hay tin hệ thống này đóng cửa, không lấy được ảnh và váy cưới trong khi ngày cưới đã cận kề.

Hệ thống ảnh cưới Mai Wedding tại Đà Nẵng bất ngờ đóng cửa khiến nhiều người hoang mang

Trong khi đó, trên trang Facebook chính thức của Mai Wedding, một số nhân viên cửa hàng này đã gửi lời xin lỗi chính thức đến khách hàng. Theo những nhân viên này, họ cũng là nạn nhân của vụ việc khi đã làm việc không lương suốt 1,5 tháng qua. Dù vậy, họ đã nỗ lực lấy lại file dữ liệu gốc cho khách hàng chụp trước ngày 10/10 để gửi tới hàng trăm khách hàng đang có hợp đồng tại đây.

Đến hiện tại, ngoài thông báo trên, hệ thống Mai Wedding vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào.

Theo Công an quận Hải Châu, sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người đã tụ tập tại cửa hàng của hệ thống áo cưới này nên đã giao công an phường đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Theo tìm hiểu, Mai Wedding là hệ thống ảnh cưới lớn nhất nhì Đà Nẵng.

Bé trai mặc áo có logo trường tiểu học được phát hiện tử vong ở nơi vắng người

Thi thể bé trai được người dân phát hiện

Ngày 14/10, một lãnh đạo Công an xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 20h tối 13/10, người dân phát hiện thi thể 1 bé trai gần khu vực thác Ma, thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh.

Thời điểm được phát hiện, bé trai mặc áo đỏ, quần dài, tử vong trong tư thế nằm sấp, thành bê tông gần đó có vết máu.

Nơi phát hiện thi thể bé trai là khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Trên áo bé trai mặc có logo của 1 trường tiểu học.

Hiện danh tính, nguyên nhân dẫn tới cái chết của bé trai đang tiếp tục được điều tra.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ba-nguyen-phuong-hang-xin-uoc-tai-ngoai-a574841.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ba-nguyen-phuong-hang-xin-uoc-tai-ngoai-a574841.html