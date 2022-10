Hệ thống ảnh cưới lớn nhất nhì Đà Nẵng đóng cửa, nhiều cặp dâu rể hoang mang

Các cửa hàng của Mai Wedding tại Đà Nẵng đột ngột đóng cửa khiến nhiều cặp cô dâu, chú rể hoang mang, tìm cách lấy lại số tiền đã cọc hợp đồng.

Ngày 14-10, nhiều cô dâu, chú rể đã ký hợp đồng ảnh cưới với Mai Wedding cho biết đang rất hoang mang khi hay tin hệ thống này đóng cửa, không lấy được ảnh và váy cưới trong khi ngày cưới thì cận kề.

Hệ thống ảnh cưới Mai Wedding tại Đà Nẵng bất ngờ đóng cửa khiến nhiều người hoang mang

Chị T.V (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đã đóng trước 15 triệu đồng trong gói chụp ảnh cưới. Vì bận nhiều việc, đến hôm nay vợ chồng chị mới hay tin hệ thống Mai Wedding đóng cửa.

"Giờ chỉ còn cách lấy ảnh gốc và mang sang cửa hàng khác nhờ hậu kỳ để kịp tổ chức đám cưới vào cuối tuần này, dù phải tốn kém thêm chi phí và thời gian nhưng không còn cách nào khác", chị V. nói.

Cùng cảnh ngộ, chị H. (một khách hàng khác của Mai Wedding) cho biết sau khi ký hợp đồng chụp ảnh cưới, chị đã chuyển khoản 19 triệu đồng, tương ứng 100% chi phí dịch vụ. "Ngày cưới đã cận kề mà giờ các cửa hàng của họ đóng cửa. Tôi qua Mai Wedding chi nhánh đường Nguyễn Văn Linh thì thấy im lìm, không có dấu hiệu hoạt động. Liên hệ với số điện thoại ghi trong hợp đồng thì nhân viên bảo phải chờ bà chủ về", chị H. chia sẻ.

Các nhân viên sử dụng Fanpage chính thức của hệ thống Mai Wedding để đăng đàn, xin lỗi khách hàng

Theo tìm hiểu, Mai Wedding là hệ thống ảnh cưới lớn nhất nhì Đà Nẵng. Việc hệ thống này bất ngờ dừng hoạt động khiến hàng loạt khách hàng mất quyền lợi, hàng chục nhân viên của hệ thống bỗng dưng mất việc.

Mới đây, trên trang Facebook chính thức của Mai Wedding, một số nhân viên cửa hàng này đã gửi lời xin lỗi chính thức đến khách hàng. Theo những nhân viên này, họ cũng là nạn nhân của vụ việc khi đã làm việc không lương suốt 1,5 tháng qua. Dù vậy, họ đã nỗ lực lấy lại file dữ liệu gốc cho khách hàng chụp trước ngày 10-10 để gửi tới hàng trăm khách hàng đang có hợp đồng tại đây.

Đến hiện tại, ngoài thông báo trên, hệ thống Mai Wedding vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về việc tạm dừng hoạt động của mình.

Trong khi đó, Công an quận Hải Châu cho biết sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân tụ tập tại cửa hàng của hệ thống áo cưới này nên đã giao công an phường đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Hiện, cơ quan này vẫn chưa nhận được đơn thư từ các bên liên quan tới vụ việc.

