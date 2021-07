Tin tức 24h: Con cá lớn nặng hơn 1 tấn, dài khoảng 4m, trôi vào bãi biển Nghệ An

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 20:48 PM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên; Con cá lớn nặng hơn 1 tấn, dài khoảng 4m, trôi vào bãi biển Nghệ An… là những tin nóng nhất 24h qua.

Con cá lớn nặng hơn 1 tấn, dài khoảng 4m, trôi vào bãi biển Nghệ An

Vào khoảng 18 giờ ngày 6/7, một số người dân bất ngờ phát hiện một con cá nhám hoa (một loại thuộc họ cá mập) chết trôi dạt vào cửa Lạch Vạn (thuộc xóm 2, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Theo quan sát, con cá nhám hoa này nặng khoảng hơn 1 tấn, dài gần 4m.

Xác con cá lớn nghi là cá nhám hoa chết trôi dạt vào cửa lạch

Nhận được tin báo, chính quyền đã phối hợp với người dân đưa xác con cá lên bờ và tiến hành chôn cất theo phong tục truyền thống ở địa phương.

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên

Chiều nay (7/7), áp thấp nhiệt đới đã đi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 4 giờ ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực đồng bằng và Thanh Hóa. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Trên đất liền, chiều tối và đêm nay (7/7), các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ nay đến hết ngày 8/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An).

Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hà Nội ra một loạt yêu cầu với người đến từ TP.HCM và các vùng dịch

Ngày 7/7, UBND TP.Hà Nội ra công điện tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ người về từ các vùng/tỉnh thành phố có dịch. Từ 18h00 ngày 7/7, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ TP.HCM và các vùng dịch như: Thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày (trừ trường hợp đi công tác công vụ trở về Hà Nội và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế).

Thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, tất cả các trường hợp từ vùng có dịch về phải tổ chức xét nghiệm 3 lần (vào ngày đầu tiên, ngày thứ ba và ngày thứ sáu kể từ ngày đi từ vùng có dịch về), sau đó tự theo dõi sức khỏe tiếp trong vòng 7 ngày. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác,… phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với những đối tượng trên sẽ được điều chỉnh khi có hướng dẫn mới từ Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế.

Bộ Y tế công bố 5 ca tử vong do COVID-19

Ngày 7/7, Bộ Y tế công bố 5 ca tử vong do COVID-19, là các ca số 98, 99, 100, 101, 102, trong đó có 3 ca không có bệnh lý nền.

Ca tử vong 98 là bệnh nhân 10096, nữ, 67 tuổi, địa chỉ: Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân tử vong lúc 23h40 ngày 5/7 với chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nhồi máu cơ tim, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.

Ca tử vong 100 là bệnh nhân 12411, nam, 62 tuổi, địa chỉ: quận 1, TPHCM. Bệnh nhân tử vong lúc 16h35 ngày 30/6 với chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, đái tháo đường type 2.

Ca tử vong 99 là bệnh nhân 13183, nam, 49 tuổi, địa chỉ: huyện Nhà Bè, TPHCM. Bệnh nhân tử vong lúc 8h35 ngày 2/7. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp.

Ca tử vong 101 là bệnh nhân 13709, nữ, 63 tuổi, địa chỉ: huyện Củ Chi, TPHCM. Bệnh nhân tử vong lúc 7h50 phút ngày 1/7 với chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.

Ca tử vong 102 là bệnh nhân 14812, nam 56 tuổi, địa chỉ: Quận 4, TPHCM. Bệnh nhân tử vong ngày 29/6. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng vành cấp.

Ngày 7/7, Bộ Y tế công bố 997ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên đến 23071 ca.

Tại TPHCM, chợ đầu mối Thủ Đức tạm ngưng hoạt động do có ca dương tính với SARS-CoV-2 từ 8h ngày 7/7 đến khi chợ đủ điều kiện an toàn phòng dịch.

18h hôm 7/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã quyết định giãn cách xã hội đối với toàn địa bàn TP.HCM theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, từ 0 giờ ngày 9/7, thời gian áp dụng trong 15 ngày.

Tại Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng yêu cầu cơ quan chức năng từ 12 giờ trưa 7/7, áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người từ TP.HCM về Hải Phòng. Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ TP, từ 12 giờ trưa 8/7, lực lượng chức năng chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng năm ngày được vào TP.

Tại Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định áp dụng theo Chỉ thị 16 đối với 5 địa phương hiện đang có dịch COVID-19 gồm thị xã Đức Phổ, Thành phố Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và huyện Bình Sơn. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 8/7. 8 huyện còn lại của tỉnh Quảng Ngãi dù chưa xuất hiện dịch nhưng cũng phải áp dụng cách ly y tế theo Chỉ thị 15 để phòng dịch.

4 thí sinh ở TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2, 1 thí sinh là F1

Trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp TPHCM tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) đã phát hiện 1 thí sinh đang thi môn Ngữ Văn thì gặp vấn đề về sức khỏe, bị ngất xỉu. Sau đó thí sinh được chuyển test nhanh Covid-19 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, thí sinh này đang lưu bệnh tại Trung tâm y tế quận 3.

Còn tại điểm Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7) cũng ghi nhận có 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều qua (6/7) và dự thi môn Ngữ văn sáng nay. Điểm Trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) chiều qua có 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục, tuy nhiên, sáng nay, thí sinh này không đến điểm thi.

Chiều nay, trong buổi thi môn Toán, tại điểm thi THCS Bàn Cờ (quận 3) có trường hợp nghi nhiễm COVID-19, các phòng thi liên quan đã tách thành 2 phòng thi. Sau khi thi xong, quận 3 xử lý xét nghiệm nhanh và khử khuẩn toàn bộ điểm thi và tiến hành cách ly các học sinh liên quan tại điểm thi vào tối nay.

Tại điểm thi THCS Bình Tây (quận 6), 1 thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia làm thủ tục thi vào chiều 6/7 và thi môn Văn sáng 7/7. Sau khi thi xong, thí sinh biết có người nhà là F0 và thí sinh nghỉ thi môn Toán buổi chiều. Điểm thi tách đôi phòng thi của thí sinh có liên quan.

Còn tại điểm thi THCS Lý Phong (quận 5), 1 thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, mẫu gộp dương tính. Ngày 5/7, xét nghiệm lại âm tính nên tham gia làm thủ tục thi vào chiều ngày 6/7 và thi môn Văn vào sáng hôm nay. Sau khi thi xong, quận 5 báo kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính. Thí sinh đã được nghỉ thi buổi chiều. Điểm thi tách đôi phòng thi có liên quan và tổ chức khử khuẩn toàn bộ điểm thi.

