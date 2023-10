Tin mới vụ xe tải 31 tấn làm biến dạng cầu tải trọng 3,5 tấn ở Cà Mau

Ngày 27/10, theo nguồn tin của Tiền Phong, Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về việc xe quá tải trọng lưu thông qua cầu treo dân sinh bắc qua sông Ông Đốc tại thị trấn Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời).

Theo Sở GTVT Cà Mau, qua đo đạc và kiểm tra bằng trực quan, ghi nhận nhiều dấu hiệu hư hỏng đối với kết cấu nhịp dàn thép treo. Cụ thể, một số thanh của khung pa-nô dàn thép bị biến dạng, cong, vênh; dầm dọc và mặt cầu đối với phần nhịp dàn thép tiếp giáp với nhịp bê tông bị võng xuống, tạo ra khe hở rộng khoảng 12cm.

Sở GTVT Cà Mau cũng cảnh báo các hư hỏng tiềm ẩn, phức tạp khác có thể xảy ra như biến dạng hệ dầm dọc, dầm ngang, dây treo; hư hỏng mố, trụ, móng cọc... làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, an toàn công trình; cần thực hiện kiểm định xây dựng theo quy định.

“Tuy nhiên, với việc khung pa-nô dàn thép là kết cấu chịu lực chính đã bị biến dạng, cho thấy công trình đã có dấu hiệu nguy hiểm về an toàn chịu lực”, báo cáo nêu rõ.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau treo bảng cấm xe 4 bánh lưu thông qua cầu Rạch Ráng.

Cũng theo Sở GTVT, cơ quan công an đang trưng cầu cơ quan giám định thực hiện giám định để xác định mức độ thiệt hại và xử lý vụ theo quy định của pháp luật. Sở GTVT Cà Mau đề xuất UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an huyện Trần Văn Thời khẩn trương tổ chức điều tra, xử lý vụ việc.

Sở cũng kiến nghị tiếp tục tạm ngưng xe ô tô lưu thông qua cầu cho đến khi đảm bảo các điều kiện về an toàn khai thác. Sau khi thi công sửa chữa hoàn thành, chủ quản lý, sử dụng cầu phải thực hiện kiểm định, thử tải công trình trước khi quyết định cho xe ô tô lưu thông trở lại.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, lúc 9h50 ngày 16/10, ông Phùng Đặng Phi (SN 1993, ngụ xã Tịnh Khê, thành phố Quãng Ngãi) điều khiển xe tải biển kiểm soát 76H-004.16 lưu thông qua cầu treo Rạch Ráng.

Thời điểm qua cầu, xe do ông Phi điều khiển có tải trọng thực tế là 31.000 kg (bao gồm tải trọng xe và hàng hóa), trong khi đó, bảng báo tải trọng của cầu chỉ là 3,5 tấn.

Theo UBND huyện Trần Văn Thời, việc ông Phi lái xe quá tải trọng lưu thông qua cầu gây hư hỏng nặng, làm lún, biến dạng thanh lan can cầu, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua cầu. Ước thiệt hại theo báo cáo của đơn vị quản lý cầu khoảng 5 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]