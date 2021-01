Tìm thấy thi thể cán bộ công an mất tích trong vụ lật ca nô trên sông Hậu

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 22:07 PM (GMT+7)

Chiều 7/1, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể chiến sĩ cảnh sát giao thông sau hai ngày gặp nạn mất tích trên sông Hậu.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt cano gặp nạn

Theo đó, thi thể Đại úy Ngô Thanh Xuyên (SN 1984, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã được tìm thấy khi nổi trên sông Hậu, cách cầu Cần Thơ khoảng 7km về hạ lưu.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 18h25 ngày 5/1, tổ tuần tra kiểm soát, đảm bảo ATGT đường thủy, nội địa phận tuyến Sông Hậu (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long), gồm Đại úy Nguyễn Phùng Khắc (SN 1982), Đại úy Xuyên và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm (SN 1983) làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Hậu.

Khi đến thủy phận thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), tổ công tác phát hiện sà lan biển số VL - 14656, trọng tải 615 tấn đang chở khoảng 559 tấn lúa mì do anh Lê Hữu Tâm (SN 1973, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đi cùng chiều phía trước nên áp sát gần để kiểm tra.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, trời tối và lực hút của nước khi sà lan di chuyển đã làm cano tổ công tác va chạm mạnh vào sà lan, lật úp.

Đại úy Khắc và Thượng úy Tâm được người trên sà lan kịp thời cứu vớt nên thoát nạn, riêng Đại úy Xuyên mất tích.

Nguồn: https://www.atgt.vn/tim-thay-thi-the-can-bo-cong-an-mat-tich-trong-vu-lat-ca-no-tren-song-hau-d4...Nguồn: https://www.atgt.vn/tim-thay-thi-the-can-bo-cong-an-mat-tich-trong-vu-lat-ca-no-tren-song-hau-d491749.html