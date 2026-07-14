Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong Hang Đá Sập, Đà Nẵng sau nhiều năm tìm kiếm

Ngày 13/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đã bước đầu tìm thấy và quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập, thuộc xã Hà Nha.

Theo đó, sau lễ động thổ Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương tiếp cận hiện trường, thận trọng bóc tách từng lớp đất đá sạt lở trong hang. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện các phần hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng hang, xen lẫn bùn đất và đá vụn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm , quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: A.C

Ngoài hài cốt, lực lượng chức năng còn thu được nhiều di vật gắn liền với cuộc sống, chiến đấu của các liệt sĩ như dép, bút bi, cài tóc, lọ thuốc, vật dụng đựng lương thực, đạn và nhiều phần xương.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, việc bước đầu tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ là kết quả đặc biệt quan trọng, góp phần khẳng định các thông tin, tư liệu và lời kể của nhân chứng lịch sử về địa điểm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ tại Hang Đá Sập.

5 hài cốt liệt sĩ trong Hang Đá Sập sau nhiều năm tìm kiếm. Ảnh: A.C

Đây cũng là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, với quyết tâm quy tập toàn bộ các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trong lòng núi. Toàn bộ quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và giữ nguyên hiện trạng các di vật phục vụ công tác xác minh.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức trang nghiêm vào chiều 14/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Đồng (xã Hà Nha), thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Đà Nẵng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.