Tiếp nhận hồ sơ, sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ Bảy, ngày 18/06/2022 22:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó.

Chiều 18/6, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó, để nhập vào vụ án Công an TPHCM đang điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương thụ lý đơn của 7 người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương).

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thu thập 53 buổi livestream của bà Hằng.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra.

Xét thấy các hành vi của bà Hằng có dấu hiệu cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Viện kiểm sát đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra.

Tuy nhiên, do ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hằng để điều tra về cùng tội danh. Vì vậy, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản trao đổi với Công an TPHCM theo hướng báo cáo Bộ Công an nhập vụ án để Công an TPHCM điều tra.

