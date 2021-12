Tiến độ sân bay Long Thành sau “tối hậu thư” của Phó Thủ tướng

Chốt tiến độ nhiều hạng mục quan trọng Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chốt tiến độ các hạng mục quan trọng. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tông công ty Cảng hàng không VN (ACV) kiểm soát chặt chẽ chất lượng của các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát; kiểm soát chặt chất lượng công tác khảo sát, đặc biệt là công tác hiện trường và công tác thí nghiệm; đồng thời, rà soát lại tiến độ tổng thể, lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục dự kiến triển khai, báo cáo Bộ GTVT, Ủy Ban quản lý vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp làm cơ sở đôn đốc chỉ đạo. ACV cần tập trung triển khai các hạng mục chính đã có thiết kế cơ sở. Cụ thể, với hạng mục cọc nhà ga hành khách, ACV hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bổ sung hồ sơ, đảm bảo hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật các hạng mục cọc nhà ga trong tháng 1/2022 để phê duyệt và tiến hành đấu thầu, khởi công hạng mục cọc nhà ga vào tháng 3/2022. Đối với phần thân nhà ga, trình thẩm định hồ sơ trước tháng 5/2022, khởi công phần thân nhà ga vào tháng 10/2022. Hạng mục hạ tầng cảng hàng không (các công trình tại khu bay, đường cất hạ cánh, đường lăn...); hệ thống giao thông nội cảng; các công trình hạ tầng cấp điện, cấp nước, viễn thông, chiếu sáng; hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay; tòa nhà điều hành, ACV sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công vào tháng 6/2022. Đối với những hạng mục chưa có thiết kế cơ sở, sau khi đấu thầu tư vấn thiết kế, ACV khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, lập tiến độ chi tiết theo tiến độ tổng thể, hoàn thành trong tháng 12/2022 để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ Dự án. Với TCT Quản lý bay VN (VATM), Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và các công việc tiếp theo, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án thành phần 2 đồng bộ tiến độ khai thác toàn bộ giai đoạn 1 của Dự án vào tháng 1/2025. Thanh Bình Diện tích thu hồi đạt 77% Theo UBND huyện Long Thành, để giải tỏa mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay, tỉnh Đồng Nai phải giải toả hơn 4.946ha, trong đó khoảng 2.910ha (5.541 hộ gia đình, cá nhân) do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành thực hiện (tương đương 6.954 trường hợp), chiếm tỷ lệ 58,8%. Còn lại 1.900ha (chiếm tỷ lệ 39,5%) do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng măt bằng, đã thu hồi hơn 1.898ha. Đến nay tổng diện tích thu hồi đạt hơn 3.800ha (tương đương 77%). Thực tế dù số diện tích đất thu hồi đạt cao nhưng việc bàn giao một lần gặp khó khăn do tình trạng nhiều trường hợp chuyển nhượng “giấy tay” nằm xen kẽ với các thửa đất đã thu hồi, không liền khoảnh. T.P