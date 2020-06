Tiền điện tăng bất thường: Nghi đồng hồ điện không chính xác

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 09:05 AM (GMT+7)

Với hóa đơn tiền điện tăng cao trong những tháng hè, nhiều khách hàng nghi ngờ đồng hồ điện chạy không chính xác so thực tế sử dụng điện.

Ngày 26-6, đoàn kiểm tra của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị tại một số quận, huyện ở TP Hà Nội.

Cần hiện đại hóa

Đoàn kiểm tra có sự tham gia của đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học - Công nghệ).

Tại huyện Mê Linh (Hà Nội), báo cáo của công ty điện lực huyện này cho thấy số lượng vụ việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách hàng (KH) về tiền điện tăng cao, kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng tăng cao trong tháng 6 với 160 KH có kiến nghị. Trong khi đó, 2 tháng 4 và 5 chỉ có khoảng gần 60 KH có kiến nghị lên ngành điện.

Theo ông Nguyễn Quốc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Mê Linh, KH chủ yếu nghi ngờ đồng hồ điện chạy không chính xác so thực tế sử dụng điện của KH.

Đáng chú ý, có KH Nguyễn Văn Tích (ở xã Thạch Đà), tiền điện tháng 6 là hơn 600 KWh, tăng gấp 4 lần so tháng 5. Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng đột biến khiến KH này nghi ngờ đồng hồ cơ (nhân viên điện lực phải trực tiếp ghi chỉ số bằng ảnh chụp qua camera, truyền vào phần mềm máy tính bảng) chạy không chính xác, nên đã phản ánh lên ngành điện.

Trước các trường hợp nghi ngờ của KH, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho rằng KH sử dụng điện có nghi vấn khi hóa đơn tăng đột biến là hoàn toàn hợp lý. Ông Hùng cũng đặt vấn đề có hay không sự can thiệp của con người để làm sai lệch khi ghi chỉ số điện, lập hóa đơn tiền điện. Đối với các KH có kiến nghị nêu trên, Công ty Điện lực Mê Linh đã kiểm tra theo kiến nghị, xác nhận chỉ số đồng hồ điện là đúng, đồng thời kiểm tra thiết bị đo đếm điện.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra một số đồng hồ điện trên địa bàn huyện Mê Linh, cho thấy các đồng hồ điện đều đáp ứng các tiêu chuẩn đo lường và yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng trực tiếp kiểm tra một số đồng hồ điện để bảo đảm công khai, minh bạch. Theo đó, đồng hồ điện được sử dụng phải bảo đảm các yêu cầu về kiểm định chất lượng, niêm phong, kẹp chì, thể hiện thông tin kiểm định rõ ràng trên đồng hồ.

"Đồng hồ điện phải được kiểm định để bảo đảm đưa ra kết quả đo chính xác, trung thực, công bằng. Chỉ những đồng hồ nào được kiểm định đạt chất lượng về đo lường thì mới được đưa vào sử dụng" - đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẳng định.

Đa số các ý kiến trong đoàn kiểm tra đồng tình cần sớm thay đổi sang đồng hồ điện tử để giảm bớt sự nghi ngờ của người dân với ngành điện.

Theo ông Võ Quang Lâm, hiện cả nước có gần 27 triệu hộ dùng điện nhưng mới có 54% dùng đồng hồ điện tử (loại cho phép ghi số điện tự động). Riêng tại TP Hà Nội, toàn bộ các quận nội thành đã chuyển đổi từ đồng hồ cơ sang đồng hồ điện tử, trong khi các huyện ngoại thành vẫn đang trong quá trình triển khai chuyển đổi đồng hồ điện. Lý giải về việc chưa triển khai đồng bộ hệ thống đồng hồ điện tử mà vẫn duy trì đồng hồ cơ, ông Lâm cho biết đây là bài toán nan giải với tập đoàn.

Phó Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh để chuyển đổi từ đồng hồ cơ sang đồng hồ điện tử, ngành điện phải cần nguồn lực tài chính rất lớn. Mục tiêu của EVN là sẽ chuyển đổi dần sang đồng hồ điện tử để hạn chế tối đa các sai sót, nâng cao hiệu quả giám sát nhưng cũng phải cân đối tài chính để không gây áp lực lên giá điện.

"EVN xây dựng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm, nhưng phải cân đo đong đếm nguồn lực tài chính, làm thế nào để hài hòa tốt nhất giữa các mục tiêu" - ông Võ Quang Lâm nhấn mạnh.

Chặn sự can thiệp của con người

Lãnh đạo EVN thừa nhận có các sai sót trong quá trình ghi chỉ số đồng hồ điện, chốt số điện thời gian qua. Tuy nhiên, EVN cho rằng đây là sai sót cá nhân, không liên quan hệ thống đo đếm, kỹ thuật.

Ngành điện cũng khẳng định quá trình từ lúc ghi chỉ số, lập hóa đơn, phát hành hóa đơn, thông báo và KH trả tiền điện đều độc lập. Người ghi số điện thì không tính hóa đơn, người lập hóa đơn không thu tiền điện. Do đó, không ai được hưởng lợi nếu cố tình ghi sai chỉ số điện.

Trước vấn đề báo chí đặt ra dù là đồng hồ cơ hay đồng hồ điện tử thì con người liệu có tác động để làm sai lệch chỉ số được hay không, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN - cho rằng máy móc cũng là do con người tạo ra, cho nên việc can thiệp là có thể xảy ra. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng quy trình làm việc, ngành điện có hệ thống giám sát để ngăn chặn việc can thiệp vào đồng hồ điện. Bên cạnh đó, các đồng hồ điện khi đưa vào sử dụng đều bảo đảm các tiêu chuẩn về công nghệ, chất lượng đo lường theo quy định.

"Thời gian tới, EVN sẽ áp dụng mạnh hơn các đồng hồ điện tử vào hoạt động của ngành, hiện đại hóa hệ thống lưới điện để giảm sự tham gia của con người vào công tác ghi, đọc số liệu và kiểm soát dữ liệu" - ông Dũng nói.

Tham gia đoàn kiểm tra, đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng giá điện tăng có thể là do việc nhảy bậc thang khi mức tiêu thụ tăng. Vị này nhấn mạnh khi đời sống người dân tăng cao, thu nhập tăng lên, cần cải tiến bậc thang tính giá điện. "Độ rộng bậc thang là bao nhiêu, khoảng cách chênh lệch các bậc giá là bài toán mà Bộ Công Thương đang đề xuất thay đổi. Dự kiến biểu giá điện mới sẽ được trình Thủ tướng để sớm ban hành" - đại diện Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Thông báo mức tiêu thụ hằng ngày Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng người dân đang thiếu thông tin và ngành điện cần truyền thông nhiều hơn nữa. Ông Hùng kiến nghị EVN có thể tuyên truyền để KH biết được mức tiêu thụ hằng ngày, cảnh báo tiêu thụ quá cao, qua đó không bị quá bất ngờ khi thấy hóa đơn cuối tháng. Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng lý giải rằng nếu để dồn vào cuối tháng với con số lớn thì người dân sẽ sốc, nếu cảnh báo số tiêu thụ hằng ngày thì người dân sẽ cân đối được phương án sử dụng tiết kiệm hơn.

