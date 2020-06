Thủ tướng yêu cầu EVN làm rõ thông tin hoá đơn tiền điện cao bất thường

Như đã đưa tin, nhiều khách hàng phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện "ổn định ở mức cao" kéo dài từ tháng 3 đến nay, dù sử dụng điện không khác biệt nhiều Phản ánh đến Báo Người Lao Động, anh Nguyễn H. (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết hóa đơn tiền điện tháng 5 của gia đình anh hơn 1,5 triệu đồng, trong khi tháng 4 chỉ gần 800.000 đồng. "Với 2 vợ chồng và 1 con nhỏ, tiền điện tháng 5 tăng gấp đôi tháng trước khiến chúng tôi bất ngờ. Nhu cầu sử dụng điện của gia đình không thay đổi so với tháng 4, máy điều hòa chủ yếu sử dụng vào ban đêm, bật ở nhiệt độ khuyến cáo của ngành điện là từ 26-28 độ C" - anh H. phản ánh. Gia đình anh Lê Ngọc T. (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) nhận hóa đơn tiền điện của tháng 5 hơn 2,4 triệu đồng. Tháng này, gia đình anh sử dụng 880 KWh, tăng hơn 250 KWh so với tháng trước đó. Khi kiểm tra lại hóa đơn điện 2 tháng gần nhất, mức tiền phải trả của gia đình anh chỉ khoảng 1,5 triệu đồng và không chênh lệch quá lớn giữa các tháng mùa hè này. "Được giảm hơn 62.000 đồng hỗ trợ sau dịch Covid-19 nhưng hóa đơn lại tăng vọt lên gần 1 triệu đồng" - anh T. băn khoăn.