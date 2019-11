Thượng úy công an bị thương khi giải cứu thanh niên định nhảy cầu

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 07:59 AM (GMT+7)

Trong quá trình giải cứu thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử, một cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng phải nhập viện.

Đại diện Công an phường Minh Khai thăm, động viên Thượng úy Phan Tùng Anh(ảnh: Hải Hậu)

Vào khoảng 15h30 ngày 26/11, tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ (nối quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), người dân phát hiện một thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử. Nhận được tin báo, Công an phường Minh Khai nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, một nam thanh niên đang đứng ở khu vực ngoài lan can đỉnh cầu và có ý định tự tử. Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục nhưng nam thanh niên này không từ bỏ ý định.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Phạm Tùng Anh đã tiếp cận, khống chế và cứu nam thanh niên này. Tuy nhiên, trong tâm trạng hoảng loạn, người này chống cự quyết liệt, gây thương tích cho Thượng úy Phạm Tùng Anh tại vùng mặt. Tuy nhiên, Thượng úy Anh vẫn kiên quyết ghì chặt thanh niên đến khi các đồng đội tiếp ứng đưa cả hai vào khu vực an toàn.

Thượng úy Anh sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng điều trị với nhiều thương tích ở vùng mặt gây lệch vách ngăn mũi trái, gãy xương chính mũi, chảy nhiều máu…

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là anh Vũ Hữu C. 24 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên. Nguyên nhân là do bức xúc cá nhân, không làm chủ được bản thân nên nảy sinh ý định tự tử. Công an phường Minh Khai đã thông báo với gia đình để người thân đón thanh niên này về nhà.

Ngay trong chiều 26/11, Công an phường Minh Khai đã đến thăm, động viên Thượng úy Phạm Tùng Anh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.

