Thượng tá công an được bầu giữ chức Chủ tịch thành phố Dĩ An

Kỳ họp lần thứ 7 HĐND TP Dĩ An diễn ra từ ngày 14 – 15/12 đã xem xét thông qua 23 báo cáo, 5 tờ trình và 5 nghị quyết.

Kỳ họp này đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP Dĩ An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Với số phiếu bầu đạt 94%, thượng tá Võ Văn Hồng – Trưởng Công an TP Dĩ An đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Dĩ An.

Thượng tá Võ Văn Hồng giữ chức Chủ tịch UBND TP Dĩ An

Trước kỳ họp này, thượng tá Võ Văn Hồng đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP Dĩ An.

Nguồn: https://tienphong.vn/thuong-ta-cong-an-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-thanh-pho-di-an-post1495369.tpo