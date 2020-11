Thượng tá 42 tuổi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 15:37 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Công an vừa điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hà, Thượng tá, Trưởng Phòng Truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đến nhận công tác tại Công an tỉnh Hà Nam, đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố và trao Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thanh Hà (42 tuổi, quê quán huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa)- Trưởng phòng Truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đến nhận công tác tại Công an tỉnh Hà Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Đại diện Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Nguyễn Thanh Hà - Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nam xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, lực lượng vũ trang, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam chúc mừng tân Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà - Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Thanh Hà, bày tỏ lời cảm ơn đến Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cam kết sẽ quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh Hà Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Nam tin cậy, giao phó.

