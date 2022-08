Thực hư Kiên Giang cử cán bộ sắp về hưu đi học tập kinh nghiệm xổ số ở nước ngoài

Thứ Tư, ngày 10/08/2022 21:17 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong số 10 người tham gia đoàn đi tham quan, nghiên cứu học tập kinh nghiệm về xổ số kiến thiết thì có 3 cán bộ đương chức là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh ở Kiên Giang

Ngày 14-5, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, xác nhận đã ký quyết định về việc đoàn cán bộ, công chức ở tỉnh này đi tham quan, nghiên cứu về hoạt động xổ số kiến thiết tại Canada và Hoa Kỳ.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang vừa được xây dựng khá hoành tráng

Theo đó, đoàn do bà Lê Thị Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang) làm trưởng đoàn, cùng với 2 cán bộ lãnh đạo đương chức là giám đốc công an tỉnh, chánh thanh tra tỉnh, bác sĩ Nguyễn Ngọc Mai (đã nghỉ hưu nhưng được giao nhiệm vụ làm Phó Ban Bảo vệ và Chăm sóc cán bộ tỉnh) và lãnh đạo, cán bộ thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang. Thời gian tham quan, nghiên cứu tại Canada và Hoa Kỳ từ ngày 20 đến hết 29-5. Nguồn kinh phí phục vụ cho đoàn do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang chi trả.

Đây là 1 phần quyết định của UBND tỉnh về việc cử cán bộ đi tham quan cùng với nhóm nghiên cứu học tập kinh nghiệm của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên giang

"Việc cán bộ đương chức được cử đi tham quan ở nước ngoài theo tiêu chuẩn quy định của Trung ương với 2 lần/năm thì đây là việc hết sức bình thường. Còn việc cán bộ lãnh đạo hay nhân viên của công ty xổ số kiến thiết đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm về lĩnh vực của họ cũng là chuyện bình thường thôi. Do đó, cần nói rõ hơn là đối với những cán bộ lãnh đạo thì họ chỉ đi tham quan theo chế độ chứ không phải để học tập kinh nghiệm về xổ số kiến thiết", ông Bình khẳng định.

