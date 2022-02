Thủ tướng chỉ đạo khẩn về tiêm vaccine và phòng, chống COVID-19

Thông tin hiệu quả công tác phòng chống dịch Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành liên quan tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phần mềm và các công cụ công nghệ thông tin phục vụ đắc lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân. Các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực chủ động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan và các địa phương liên tục cập nhật thông tin, chủ động xây dựng các chương trình truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ lưỡng, khoa học, hợp lý, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.