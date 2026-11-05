Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn bị buộc thôi việc

Quyết định kỷ luật hành chính với ông Thuấn được ký ngày 5/11, sau 50 ngày ông bị Ban Bí thư khai trừ Đảng và sau hai tháng ông bị Thủ tướng đình chỉ công tác.

Trước đó hôm 16/9, Ban Bí thư kết luận ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện K đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của ông Thuấn bị đánh giá "gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác". Vì vậy, Ban Bí thư khai trừ Đảng ông Thuấn.

Ông Thuấn sau đó bị Thủ tướng tạm đình chỉ công tác chức Thứ trưởng Y tế và Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Ông Trần Văn Thuấn tại sự kiện tháng 5/2026. Ảnh: MOH

Ông Trần Văn Thuấn bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ, hôm 2/9, do liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Ông Thuấn 56 tuổi, là giáo sư y học, tiến sĩ chuyên ngành ung thư. Ông là một trong những chuyên gia đầu ngành về ung thư tại Việt Nam, có hơn 20 năm gắn bó với công tác lâm sàng trước khi chuyển sang lĩnh vực quản lý.

Sau nhiều năm công tác tại Bệnh viện K và Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư, năm 2016 ông làm Giám đốc Bệnh viện K. Ông còn là Viện trưởng Ung thư quốc gia; Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam; Giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng. Từ tháng 4/2020, ông giữ cương vị Thứ trưởng Y tế và là Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.