Thông tin về sức khỏe của 2 cán bộ công an bị thương trong vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công

Sáng 22-6, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận thượng úy Đàm Đình Bốp (Phó trưởng Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị các thương tích.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ công an bị thương trong vụ tấn công trụ sở xã

Theo đó, sau khi được phẫu thuật khẩn cấp, sáng 11-6, thượng úy Đàm Đình Bốp đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe dần ổn định, ăn uống được. Sau hơn 1 tuần điều trị, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hội chẩn, bàn bạc với Bệnh viện Chợ Rẫy - TP HCM và quyết định chuyển thượng úy Bốp xuống TP HCM chữa trị.

Còn đại uý Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Ktur), sau quá trình phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sức khỏe đã ổn, đi lại tốt. Bệnh viện dự kiến cho đại úy Cường xuất viện vào ngày mai (23-6).

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 5 y, bác sĩ đến Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chữa trị 2 cán bộ bị thương nặng nói trên.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 0 giờ 35 phút ngày 11-6, trên địa bàn huyện Cư Kuin có 2 nhóm đối tượng đột nhập, tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm 11 người thương vong, bắt giữ 3 người dân làm con tin nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân.

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét, giải cứu an toàn 3 con tin. Truy bắt, đấu tranh, làm việc với 109 đối tượng liên quan, bắt giữ 74 đối tượng; thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện các loại.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết tất cả các đối tượng cầm đầu của vụ tấn công này đều đã bị bắt giữ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-ve-suc-khoe-cua-2-can-bo-cong-an-bi-thuong-trong-vu-tru-so-xa-o-dak-lak-bi-tan-cong-20230622112758985.htm