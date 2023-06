Thiếu tướng Lê Vinh Quy: Đã bắt hết các đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở xã, Đắk Lắk bình yên!

Sáng 20-6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy: Đắk Lắk đã bình yên!

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đối với vụ việc tấn công 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin), ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lực lượng với quyết tâm truy bắt tất cả các đối tượng. Đến nay lực lượng công an đã bắt giữ, tạm giữ hình sự tổng cộng 74 đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong đó, tất cả các đối tượng cầm đầu của vụ tấn công này đều đã bị bắt giữ. Hiện chỉ còn 2 đối tượng đang bỏ trốn nhưng không có vai trò chủ chốt và lực lượng công an đang quyết tâm truy bắt bằng được để xử lý theo quy định. "Đắk Lắk đã bình yên!" - Thiếu tướng Lê Vinh Quy chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin tóm tắt kết quả đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng vừa qua.

Đối với vụ việc tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Cư Kuin, Đại tá Nguyễn Văn Quy cho biết một số đối tượng phản động mặc dù đã bị đấu tranh, xử lý, được các cấp chính quyền và nhân dân cảm hóa, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, nhưng vẫn lén lút liên lạc, nhận chỉ đạo của một số đối tượng phản động lưu vong và có một số hoạt động chống phá.

Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Đáng chú ý, lúc 0 giờ 35 phút ngày 11-6, trên địa bàn huyện Cư Kuin có 2 nhóm đối tượng đột nhập, tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm 11 người thương vong, bắt giữ 3 người dân làm con tin nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, thành lập "Nhà nước Đề Ga".

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã báo cáo nhanh Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, khám nghiệm hiện trường, bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan. Bảo vệ trụ sở chính quyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và tập trung truy bắt các đối tượng. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, ổn định tình hình. Đồng thời, kịp thời tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình các cán bộ chiến sĩ hy sinh, bị thương và thăm hỏi động viên gia đình người dân bị nạn.

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét, giải cứu an toàn 3 con tin. Truy bắt, đấu tranh, làm việc với 109 đối tượng liên quan, bắt giữ 74 đối tượng. Đồng thời, thu giữ 15 khẩu súng các loại, 1.999 viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí, phương tiện…

