Thông tin thêm vụ bắt nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Đồng Nai và 5 cán bộ

Sau khi khởi tố, bắt giữ 6 cán bộ liên quan sai phạm đất đai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an đọc lệnh bắt ông Lê Viết Hưng - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Một ngày trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Hưng (65 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai), để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh TP Biên Hoà.

Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT còn khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tấn Tài - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và ông Võ Cao Cường - chủ tịch UBND phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy - cán bộ công chức địa chính phường Tam Phước.

Công an khám xét tại khu nhà vườn rộng lớn của ông Lê Viết Hưng tại huyện Vĩnh Cửu

Theo ngu ồn tin, ông Lê Viết Hưng được các cơ quan chức năng xác định trong thời gian làm Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai đã có vi phạm về việc xác định các nguồn gốc đất theo thẩm quyền, trong đó có nhiều dự án liên quan đến đất công không qua đấu giá.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai dựa trên đề xuất của Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh đã giao đất cho một số doanh nghiệp trên địa bàn để xảy ra thất thoát tài sản.

Bước đầu xác định, 6 bị can trên liên quan đến sai phạm ở dự án Khu dân cư Phước Thái ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Khu đất làm dự án này có nguồn gốc đất công do Nhà nước quản lý nhưng thực hiện dự án khu dân cư thương mại không qua đấu giá quyền sử dụng đất làm thất thoát tài sản Nhà nước. Các bị can trên đã vi phạm về quản lý đất đai mà bản chất làm sai lệch hồ sơ.

Cơ quan điều tra còn xác định có nhiều cá nhân từng là lãnh đạo của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan sai phạm của ông Lê Viết Hưng.

Được biết, khu dân cư Phước Thái do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái làm chủ đầu tư với diện tích gần 9ha, nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51. Tại đây, chủ đầu phát triển dự án với 453 nền đất, nhà phố liền kề, siêu thị…

Một góc dự án khu dân cư Phước Thái khiến hàng loạt cán bộ "dính chàm"Thanh tra từng phát hiện nhiều sai phạm tại Sở Tài nguyên - Môi trường

Theo web Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai, năm 1996, ông Lê Viết Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai. Đến năm 2003, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh được thành lập (thay thế Sở Địa chính), ông Lê Viết Hưng tiếp tục làm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh.

Đến năm 2016, ông Lê Viết Hưng rời vị trí Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, nghỉ hưu theo chế độ. Trong quá trình công tác, ông Hưng đã từng nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai.

Liên quan thời kỳ ông Lê Viết Hưng làm lãnh đạo, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giao đất, cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án trên địa bàn huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra nhiều sai phạm; đồng thời xác định trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Võ Cao Cường (thứ 3 từ phải qua)-Chủ tịch UBND phường Tam Phước và các cán bộ phường liên quan bị bắt

Theo đó, từ ngày 1-7-2014 – 31-12-2017, trên địa bàn 3 huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch có tổng cộng 70 đơn vị được giao đất với tổng số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước là hơn 2.157 tỷ đồng. Tổng số đơn vị nộp tiền thuê đất hàng năm là 83 đơn vị với số tiền là hơn 386 tỷ đồng.

Qua kiểm tra các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên - Môi trường cung cấp, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã chọn 8 hồ sơ dự án trên địa bàn 3 huyện trên, bao gồm 2 hồ sơ dự án giao đất không thu tiền sử dụng đất và 6 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 8/8 hồ sơ dự án đều không thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định. Trong đó, 6/6 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất không thể hiện việc thẩm định chủ đầu tư có khả năng huy động vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác.

Đáng chú ý, trong 6 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, hồ sơ Dự án xây dựng nhà văn phòng, sân phơi, nhà sàng lựa chọn hạt giống, kho lạnh, phòng thí nghiệm, do Công ty TNHH Nông Hữu làm chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ nhưng Sở Tài nguyên - Môi trường vẫn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định cho thuê đất.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, việc Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất khi Công ty TNHH Nông Hữu chưa thực hiện ký quỹ là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 18 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Trách nhiệm này thuộc về Sở Tài nguyên - Môi trường.

Ngoài ra, một số hồ sơ dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất không đúng theo quy định. Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở Đồng Nai; Dự án đầu tư xây dựng sân tập thể thao và quốc phòng và Dự án xây dựng khu nhà tái định cư, quyết định giao đất, cho thuê đất không căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm…

Về thời gian thực hiện giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hồ sơ dự án có thời gian thực hiện từ 41-390 ngày là không đúng quy định tại Điều 61 Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ (quy định không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng).

Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã tiến hành rà soát 9/27 hồ sơ thanh tra, kiểm tra do Sở Tài nguyên - Môi trường thực hiện trong các năm 2015, 2016, 2017. Kết quả cho thấy, Dự án sản xuất và kinh doanh bông, vải tại Khu công nghiệp Hố Nai, do Công ty Cổ phần Bông Việt Nam làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích bị phát hiện từ 2015 nhưng chưa thực hiện việc khắc phục để sai phạm kéo dài nhiều năm.

