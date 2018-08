Thông tin "sốc" vụ bé 3 tuổi bị cha dượng đánh dã man ở Phú Quốc

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 00:30 AM (GMT+7)

Gã cha dượng đánh dã man cháu bé 3 tuổi bị cho là một đối tượng nghiện ma túy và quậy phá có tiếng ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chiều 17-8, Báo Người Lao Động đã tìm đến căn nhà của cha mẹ Võ Huyền Anh (22 tuổi; ở khu phố 8, thị trấn An Thới) để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, nhưng gia đình từ chối tiếp đón. Một người đàn ông trung niên khi nhắc đến vụ việc thì bảo "nó sống ở Dương Đông, tôi cũng không biết, chỉ có bà nội nó biết".

Gã cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ. Ảnh: Báo BVPL

Một người hàng xóm với Huyền Anh tiết lộ thông tin "sốc" rằng bé Lê Hoàng H. (SN 2015, con riêng của vợ Anh là chị Lê Thị Ngọc L.) thường xuyên bị Anh đánh mỗi khi gã cha dượng này nhậu về. Tuy nhiên, đây là lần bé H. bị cha dượng đánh dã man nhất. Mỗi lần Anh đánh bé H. thì không ai đám tới can ngăn.

Cũng theo người này, Huyền Anh là đối tượng nghiện ma túy và hay quậy phá, không có công ăn việc làm ổn định. Nhắc đến mẹ bé H., không ai rõ chị này làm nghề gì.

Bé H. bị gã cha dượng đánh dã man. Ảnh do công an cung cấp

Thông tin từ Công an thị trấn An Thới cho biết chị L. từ trong TP Rạch Giá (Kiên Giang) ra Phú Quốc làm ăn, sinh sống như vợ chồng với Huyền Anh chứ không đăng ký kết hôn. Gia đình cha mẹ Huyền Anh thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Như đã thông tin, chiều 16-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Huyền Anh về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 11-8, do thấy bé H. quấy khóc vì không chịu ngủ nên Anh tức giận, đóng cửa phòng không cho ai vào rồi phạt không cho bé H. ăn cơm và ngủ. Gã cha dượng này còn dùng tay, dây thắt lưng có đầu bằng kim loại và một cây nhôm được duỗi từ móc quần áo đánh liên tục vào người bé H. gây thương tích. Sau nhiều giờ kêu cửa không được, đến khoảng 5 giờ sáng 12-8, chị L. đến Công an thị trấn An Thới cầu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường phá cửa giải cứu bé H. Khi công an ập vào phòng thì thấy bé H. bị thương tích toàn thân, không mở mắt được. Hiện bé H. được đưa đi giám định thương tích và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.