Thông tin mới về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết Nguyên đán 2026 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 5 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

- Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Ảnh minh họa: TL

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

Theo quy định nêu trên, Tết Nguyên đán 2026 người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

Tết Nguyên đán 2026 rơi vào ngày mấy dương lịch?

Tết Âm lịch 2026 sẽ rơi vào các ngày dương lịch sau:

- 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (29 Tết): Thứ Hai, ngày 16/2/2026 dương lịch.

- Mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết): Thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch.

- Mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 2 Tết): Thứ Tư, ngày 18/2/2026 dương lịch.

- Mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 3 Tết): Thứ Năm, ngày 19/2/2026 dương lịch.

Như vậy, mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 là ngày 17/2/2026 dương lịch.

Năm 2026 là năm con gì?

Thứ tự lần lượt của 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Thứ tự của 10 chi là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý

Năm 2025 là năm Ất Tỵ thì năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm 2026 là năm con ngựa.