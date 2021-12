Thời tiết TP HCM và các tỉnh Nam bộ những ngày tới có còn se lạnh?

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 15:00 PM (GMT+7)

Thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam hôm nay và những ngày tới ít mây, ngày nắng, nhiệt độ sẽ nhích dần lên.

Ngày 6-12, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm nay TP HCM mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ tại Nhà Bè cao nhất 31 độ C, thấp nhấp 21 độ C; Tân Sơn Nhất cao nhất 30 độ C, thấp nhất 19 độ C; quận 1 thấp nhất 21 độ C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Đêm về sáng trời tiếp tục lạnh nhưng nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ dần lên. Miền Đông dao động 30-32 độ C, miền Tây từ 29-31 độ C.

Thời tiết tại TPHCM hôm nay và những ngày tới ít mây, ngày nắng, không mưa, nhiệt độ sẽ nhích dần lên

Tuy vậy, theo ông Quyết, hôm nay nhiệt độ có tăng hơn hôm qua nhưng vẫn ở mức nhiệt xuống thấp, các nơi xung quanh TP HCM nhiệt cũng còn thấp.

"Không khí lạnh vẫn tăng cường xuống phía Nam nhưng có xu hướng đã giảm cường độ, chính vì vậy nhiệt độ không khí ở TP HCM và các tỉnh thành Nam bộ tăng so với hôm qua" – ông Quyết phân tích.

Theo ông Quyết, dự báo 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có vị trí ít thay đổi và hoạt động mạnh. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên khu vực biển phía Đông Nam bộ.

Trong những ngày tới, thời tiết Nam bộ phổ biến ít mây, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần trở lại, từ 1-2 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Bắc miền Đông có nơi dưới 19 độ C.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thoi-tiet-tp-hcm-va-cac-tinh-nam-bo-nhung-ngay-toi-co-con-se-lanh-20211206132104888.htm