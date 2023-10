Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc trời lạnh, miền Trung mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/10), sáng sớm ở Bắc Bộ nhiều mây, mưa còn sót lại một vài chỗ; từ trưa chiều trời hửng nắng. Từ ngày 31/10, trời chủ đạo là nắng, lạnh về đêm và sáng sớm.

Ở Trung Bộ, hôm nay (30/10) ở Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa, mưa rào và dông rải rác; phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 31/10, mưa ở phía Bắc giảm, trưa chiều hửng nắng; từ Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa vẫn tiếp diễn, có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Từ 1/11, toàn vùng ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

