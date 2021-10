Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc nắng hanh, miền Trung sắp hứng mưa lớn do bão

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 07:20 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (25/10) đến ngày 27/10, các tỉnh Bắc Bộ trời ít mưa, ngày có nắng hanh. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Sang ngày 28/10, mưa xuất hiện ở một số nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Hôm nay (25/10), phía Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời dịu mát. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và Quảng Nam đến Phú Yên do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông trên cao nên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày 26/10, các tỉnh Trung Bộ có khả năng hứng một đợt mưa lớn tiếp theo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên thành bão đang hoạt động trên Biển Đông, nguy cơ lũ chồng lũ.

Khu vực Tây Nguyên: Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa lớn. Trong khi đó, các tỉnh ở phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối đến tối xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

