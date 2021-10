Thủ tướng: Dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào

Bảo đảm người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả, trong đó ưu tiên tiêm vaccine cho những đối tượng nguy cơ cao, tại các địa bàn đang có dịch. Đối với các địa bàn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” phải thiết lập ngay và đưa vào vận hành các trạm y tế lưu động, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất, tránh quá tải tuyến trên. Tại các địa bàn khác, phải có phương án cụ thể, bảo đảm sẵn sàng khi có yêu cầu. Các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác, bảo đảm an toàn y tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội cho người dân.