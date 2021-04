Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc mưa lớn, miền Nam có nơi nắng nóng

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 06:39 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay (5/4) đến cuối tuần, thời tiết ở khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn…

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời phổ biến âm u, một số nơi vẫn có lúc hửng nắng nhẹ vào trưa chiều.

Khu vực Trung Bộ từ nay đến cuối tuần thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng; chiều tối đến tối có mưa dông cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thêm, do đang trong giai đoạn chuyển mưa nên các khu vực trên cả nước cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-mua-lon-mien-nam-co-noi-nang-nong-502021546409240.htmNguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-mua-lon-mien-nam-co-noi-nang-nong-502021546409240.htm